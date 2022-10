W przyszłym miesiącu rozpoczyna się impreza, której nie mogą już doczekać się miłośnicy futbolu – piłkarskie Mistrzostwa Świata 2022. Z tej okazji Komputronik przygotował male co nieco.

Dołącz do Mistrzowskiej Drużyny Komputronik i wygraj wejściówkę do Loży Książęcej

Już 22 listopada Polska zmierzy się z Meksykiem w swoim pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata 2022 w Katarze. Co Ty na to, by tego właśnie dnia świętować w Loży Królewskiej na PGE Narodowym w Warszawie? Taką właśnie nagrodę możesz wygrać w konkursie Komputronik.

Komputronik ma 20 takich jednoosobowych wejściówek. Oprócz nich zapewnia również zwycięzcom przejazd i nocleg w hotelu Hetman, a w formie bonusu także koszulkę polskiej reprezentacji z nadrukowanym na niej twoim nazwiskiem.



Widok z Loży Książęcej (foto: pgenarodowy.pl)

Co trzeba zrobić? Wystarczy najpóźniej 13 listopada kupić dowolny produkt w internetowym lub stacjonarnym sklepie Komputronik, a następnie pokazać w swoich social mediach, dlaczego właśnie Ty powinieneś dołączyć do Mistrzowskiej Drużyny kibiców Komputronik, dodając do wpisu odpowiednie tagi. Szczegółowy regulamin znajdziesz na stronie akcji.

To część akcji Komputronik z okazji tegorocznego Mundialu w Katarze

Opisanym wyżej konkursem Komputronik otwiera swoją akcję „Mundial Taniej”, która potrwa aż do wielkiego finału Mistrzostw, czyli – jak pewnie doskonale wiesz – 18 grudnia. W ramach jednej z pozotałych zaplanowanych atrakcji pozwoli Ci „ustrzelić sobie rabat” – wycelujesz wówczas wirtualną piłką w kategorię z pasażu i zyskasz możliwość kupienia super produktu w wyraźnie obniżonej cenie.

A skoro już jesteśmy przy dobrych produktach w dobrych cenach, to warto też wspomnieć o mundialowym pasażu Komputronik, gdzie czekają na Ciebie urządzenia do oglądania meczów, czytania wiadomości z Kataru czy też tworzenia kibicowskiego klimatu w mieszkaniu.

Artykuł powstał we współpracy z Komputronik.