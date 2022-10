vivo X Fold+ to kolejny składany, flagowy smartfon. Wszystko wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości będziecie słyszeć o nim dość często. Zwłaszcza jeśli planujecie oglądać nadchodzący mundial.

vivo X Fold+, składany, lekko odświeżony smartfon

Nie jest wielką tajemnicą, że składane smartfony powoli, ale jednak systematycznie zwiększają swoją popularność. Póki co to nie vivo wiedzie prym w ich sprzedaży, ale może kiedyś się to zmieni. Dzięki takim konstrukcjom jak najnowszy vivo X Fold+?

Nie jest to sprzęt, który został stworzony od podstaw, ale na bazie vivo X Fold sprzed kilku miesięcy. Nie zastosowano wielu zmian, ale jeśli już to dość istotne. Przede wszystkim zdecydowano o przesiadce na procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 i nieco pojemniejszą baterię 4730 mAh, która dodatkowo wspiera szybsze ładowanie 80W. Usprawnień miał doczekać się również zawias, a dodatkowo vivo X Fold+ do kolorów niebieskiego i szarego dodaje „orientalną czerwień”.

Poza tym zmiany można określać mianem kosmetycznych, bo nawet sam producent nie poświęca im większej uwagi. Wspomina o zoptymalizowanych głośnikach i korekcie oprogramowania pod kątem aplikacji obsługiwanych na składanym wyświetlaczu. Nadal ma on przekątną 8,03 cala, z kolei zewnętrzny wyświetlacz mierzy niezmiennie 6,53 cala. Obydwa cechują się odświeżaniem 120 Hz i wbudowanymi czytnikami linii papilarnych.

vivo sponsorem FIFA World Cup Qatar 2022

Prezentacja vivo X Fold+ zbiegła się w czasie z innym ogłoszeniem. Z punktu widzenia producenta pewnie nie mniej istotnym.

vivo zostało sponsorem zbliżających się mistrzostw świata w piłce nożnej Katar 2022. Co więcej, producent chwali się, że będzie jedynym sponsorem FIFA World Cup Qatar 2022 z branży smartfonów, co biorąc pod uwagę popularność dyscypliny i medialność nadchodzącej imprezy daje spore pole do popisu w kwestii reklamy i zwiększenia grona potencjalnych klientów. Flagowe smartfony vivo mają zostać udostępnione pracownikom obsługującym turniej, w jego trakcie trwać będzie też specjalna kampania #vivogiveitashot.

vivo X Fold+ oficjalnym smartfonem turnieju

Pewnie nie tylko ta jedna, rożnego rodzaju materiałów promujących sprzęt vivo też nie powinno brakować. vivo X Fold+ z pewnością zobaczymy, bo został oficjalnym smartfonem piłkarskich mistrzostw świata w Katarze. Jeśli chodzi o dostępność, raczej nie opuści on jednak rynku chińskiego. Z tego względu wypada nastawiać się też na sugerowanie, że i inne modele od vivo są kuszące.

Katar może za jakiś czas mieć dla przedstawicieli vivo jedno, dobre skojarzenie. A może nawet pomoże w otwarciu się na nowe rynki? Aktualnie vivo działa w nieco ponad 60 krajach. Śledzący branżę mogą kojarzyć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy vivo próbuje zwiększać swoją popularność poprzez obracanie się wokół piłki nożnej i najważniejszych wydarzeń z nią związanych. Współpracę z FIFA nawiązano po raz pierwszy w 2017 roku.

Źródło: vivo