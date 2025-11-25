Sprzęt do gier

Black Friday. Turtle Beach przecenia akcesoria dla graczy

przeczytasz w 1 min.
Aleksandra Dąbrowska | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Turtle Beach ogłosiło promocje na Black Friday: przecenione są popularne słuchawki, kontrolery, klawiatury i myszki. Oferty dostępne są na oficjalnej stronie marki oraz w innych sklepach z elektroniką.

Turtle Beach, uznany producent akcesoriów gamingowych, uruchomił wyprzedaż z okazji Black Friday. Firma podkreśla, że to dobry moment na odświeżenie sprzętu gamingowego przed świętami. Promocje obejmują najchętniej wybierane modele z kilku kategorii. 

Promocje na akcesoria gamingowe

W ofercie znalazły się słuchawki, kontrolery, klawiatury i myszki. Zniżki dotyczą topowych linii produktów, co ma przyciągnąć zarówno graczy konsolowych, jak i pecetowych. Zakupy można zrobić bezpośrednio na stronie producenta.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

W ramach promocji nabyć można zestaw słuchawkowy Stealth 700 Gen 3 w cenie 149,99 euro zamiast 199,99 euro. Zestaw Stealth 600 Gen 3 przeceniony jest na 64,99 euro zamiast 109,99 euro, a zestaw Stealth 500 na 69,99 euro z 89,99 euro.

 
 

W lepszych cenach można również kupić kontrolery marki. Najdroższe z nich, Victrix Pro BFG i Stealth Ultra będzie można nabyć po 139,99 euro zamiast 199,99 euro za sztukę. Stealth Pivot kosztuje 109,99 euro zamiast 129,99 euro. Rematch Core z kolei kosztuje w cenie promocyjnej 24,99 euro, po przecenie z 29,99 euro. Kontroler gitarowy Riffmaster jest przeceniony aż o 60 euro i kosztuje 89,99 euro.

 
 
 
 

Dla gamerów i nie tylko

Promocja na klawiatury obejmuje dwa modele - Vulcan II TKL Pro i Vulcan II Max. Ten pierwszy kosztuje 109,99 euro zamiast 159,99 euro. Drugi zaś 149,99 euro zamiast 229,99 euro.

 

W ramach Black Friday na kupujących czekają również dwie przecenione myszki - Pure Air, w cenie 69,99 euro zamiast 99,99 euro oraz Kone XP Air. Model ten jest odrobinę droższy i kosztować będzie 79,99 euro zamiast 109,99 euro.

 
 

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login