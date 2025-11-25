Black Friday. Turtle Beach przecenia akcesoria dla graczy

Turtle Beach ogłosiło promocje na Black Friday: przecenione są popularne słuchawki, kontrolery, klawiatury i myszki. Oferty dostępne są na oficjalnej stronie marki oraz w innych sklepach z elektroniką.

Turtle Beach, uznany producent akcesoriów gamingowych, uruchomił wyprzedaż z okazji Black Friday. Firma podkreśla, że to dobry moment na odświeżenie sprzętu gamingowego przed świętami. Promocje obejmują najchętniej wybierane modele z kilku kategorii.

Promocje na akcesoria gamingowe

W ofercie znalazły się słuchawki, kontrolery, klawiatury i myszki. Zniżki dotyczą topowych linii produktów, co ma przyciągnąć zarówno graczy konsolowych, jak i pecetowych. Zakupy można zrobić bezpośrednio na stronie producenta.

W ramach promocji nabyć można zestaw słuchawkowy Stealth 700 Gen 3 w cenie 149,99 euro zamiast 199,99 euro. Zestaw Stealth 600 Gen 3 przeceniony jest na 64,99 euro zamiast 109,99 euro, a zestaw Stealth 500 na 69,99 euro z 89,99 euro.

W lepszych cenach można również kupić kontrolery marki. Najdroższe z nich, Victrix Pro BFG i Stealth Ultra będzie można nabyć po 139,99 euro zamiast 199,99 euro za sztukę. Stealth Pivot kosztuje 109,99 euro zamiast 129,99 euro. Rematch Core z kolei kosztuje w cenie promocyjnej 24,99 euro, po przecenie z 29,99 euro. Kontroler gitarowy Riffmaster jest przeceniony aż o 60 euro i kosztuje 89,99 euro.

Dla gamerów i nie tylko

Promocja na klawiatury obejmuje dwa modele - Vulcan II TKL Pro i Vulcan II Max. Ten pierwszy kosztuje 109,99 euro zamiast 159,99 euro. Drugi zaś 149,99 euro zamiast 229,99 euro.

W ramach Black Friday na kupujących czekają również dwie przecenione myszki - Pure Air, w cenie 69,99 euro zamiast 99,99 euro oraz Kone XP Air. Model ten jest odrobinę droższy i kosztować będzie 79,99 euro zamiast 109,99 euro.