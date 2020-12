Słyszeliście o My Time At Portia? Jeśli nie to jest dobra okazja nie tylko do tego, aby usłyszeć, ale też zagrać.

My Time At Portia za darmo

Właśnie My Time At Portia udostępniono dziś za darmo w sklepie Epic Games Store. To kolejna gra rozdawana w ramach odbywającej się tam świątecznej wyprzedaży. W poprzednich dniach pojawiło się kilka tytułów serwujących nieco cięższe klimaty, tym razem jest inaczej. My Time At Portia przynosi kolorową oprawę graficzną, przyjemną ścieżkę audio, a także otwarty świat z elementami fantasy i może stanowić źródło dobrej zabawy także dla młodszych graczy (klasyfikacja PEGI 7).

Jeśli chodzi o mechanikę rozgrywki, można mówić tutaj o połączeniu RPG i symulatora życia. Pomoc głównemu bohaterowi polega bowiem na jak najbardziej efektywnym rozwoju niewielkiego miasteczka. Trzeba zbierać surowce, uprawiać ziemię, hodować zwierzęta, a także systematycznie rozwijać warsztat umożliwiający wyrabianie różnego rodzaju przedmiotów. Na dłuższą metę nudne? Być może twórcy też tak pomyśleli, bo nie brakuje tutaj również wypraw na nieznane ziemie, na których można się obłowić, ale trzeba liczyć się też z koniecznością walk i stawienia czoła niebezpieczeństwom.

Epic Games Store ma jeszcze kilka prezentów

Chociaż święta powoli dobiegają końca, świąteczna wyprzedaż na Epic Games Store potrwa jeszcze przez pewien czas. Łącznie ma przynieść aż 15 darmowych gier, jak do tej pory można było zgarnąć Darkest Dungeon, Inside, Tropico 5, Metro: 2033 Redux, Alien: Isolation, Defense Grid: The Awakening, The Long Dark, Oddworld: New 'n' Tasty i Cities: Skylines.

My Time At Portia można przypisać do swojego konta za darmo do jutra do godziny 17:00. Co czeka nas w dalszej kolejności? Harmonogram przedstawiony jeszcze przed startem całej akcji okazał się trafny i wątpliwe, aby coś miało zmienić się na ostatniej prostej. A skoro tak, to do pobrania będą jeszcze:

