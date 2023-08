Znana i lubiana mysz G102 Lightsync jest dziś do kupienia za raptem 89 złotych. Co oprócz niej? Gamingowy laptop Asus z RTX3060 poniżej 4000 złotych i świetny smartfon Realme GT2 w cichutkiej promocji w Euro. Sprawdzamy co w piątek można kupić taniej.

Od taniego Logitecha po Realme GT2

Jak to często zdarza nam się w piątek, podrzucamy listę wybranych promocji, które mogą Was zainteresować przed weekendem. Tym razem dla wielu jest to weekend wydłużony, co w praktyce może oznaczać również promocyjny sezon ogórkowy. Szczęśliwie nie dla każdego poniższe oferty stanowić będą kompletną mizerię, jeśli pozostać przy warzywnej analogii. Komu może pojawić się w oku maleńki błysk zainteresowania? Ot choćby graczom chętnym na budżetową, ale jednocześnie pozwalającą zachować godność mysz do FPSów, czy osobom poszukującym smartfona w granicach 1600 złotych (pozwalających zachować jakąś część wypłaty).

Logitech i Genesis w Morelach, Asus z RTX3060 na Allegro

Używając kodu LAST23 możemy zamówić na stronach Morele kilka dobrze ocenianych i niedrogich produktów Logitech i Genesis - między innymi czarną wersję gryzonia G102 Lightsync czy niezłą mysz Genesis Krypton 750. Z kolei na Allegro, w ofercie Ole!Ole! pojawił się w dobrej cenie laptop gamingowy Asus TUF Gaming F15 - wprawdzie na niezbyt wstrząsającym procesorze 11. generacji, ale za to z RTX3060, 16GB RAM i odświeżaniem ekranu 144Hz, w cenie raptem 3999 zł. Ma nawet w komplecie Windowsa 11, choć to akurat nie dla każdego jest zaletą. Niemniej, korzystna cenowo propozycja, zdecydowanie na plus.

Smartfony ze średniej półki i inne okazje

Na stronie EuroRtvAgd obowiązuje cicha (rabat nalicza się sam w koszyku), ale jak najbardziej realna okazja na smartfon Realme GT2, którego reklamować raczej nie trzeba. Mamy tu aż 12GB RAM, 256GB pamięci, procesor Snapdragon 888, niezłe głośniki i całkiem wydajną baterię, do naładowania w pół godziny. Bardzo przyjemny telefon, o którym więcej znajdziecie w naszym artykule z porównaniem modelu GT2 i GT2 Pro. Od dobrych kilku dni można też za te same pieniądze (1599 zł) zakupić starszą edycję smartfona Nothing Phone - acz tutaj wnętrze jawi się ciut słabiej, nadrabiając pokazowymi pleckami i opcją bezprzewodowego ładowania. Więcej o tym modelu możecie przeczytać w recenzji Mateusza.

Oprócz tego pośród promocji znaleźć można między innymi monitory iiyama i Acer Nitro.

źródło: informacja własna, Pepper

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.