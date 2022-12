Wiele wskazuje na to, że w komunikatorze WhatsApp pojawi się niedługo nowa funkcja. Rozwiązanie pozwoli na wysyłanie wiadomości tekstowych, możliwych do wyświetlenia przez odbiorcę tylko raz.

Na WhatsAppie pojawi się nowa funkcja

WhatsApp to jeden z najlepszych darmowych komunikatorów, który cały czas jest rozwijany. W aplikacji pojawiło się ostatnio kilka nowych funkcji, w tym możliwość stworzenia własnego awatara oraz łączenia się w społeczności. Nieco wcześniej, bo w 2020 roku, w komunikatorze dodana została też znana chociażby z Messengera opcja znikających wiadomości, jednak działa w dość ograniczonym zakresie - wysłane treści najwcześniej mogą zniknąć dopiero po 24 godzinach.

Jak podaje serwis WABetaInfo, Meta pracuje nad nowym rozwiązaniem w tej kwestii, czyli funkcją „view once". Informacje o tym odkryto w najnowszej wersji beta (2.22.25.20) aplikacji na Androida.

Podczas wysyłania prywatnej wiadomości konieczne będzie kliknięcie w przycisk zawierający kłódkę. Gdy trafi do odbiorcy, nie będzie on mógł jej udostępniać dalej, a także robić zrzutów ekranu. Treść wyświetli się w osobnym oknie - jego zamknięcie spowoduje permanentne usunięcie wiadomości, dzięki czemu nikt nie będzie miał już do niej dostępu. Taka możliwość z pewnością spodoba się osobom, które cenią prywatność oraz bezpieczeństwo.

Biorąc pod uwagę, że ta funkcja jest obecnie dostępna w wersji beta WhatsApp, można spodziewać się, że pojawi się w przyszłej aktualizacji. Nie ma jednak gwarancji, kiedy to się stanie, dlatego lepiej uzbroić się w cierpliwość.

Źródło: wabetainfo.com