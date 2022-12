Meta wprowadza kolejną funkcję do swojego komunikatora. Już wkrótce na WhatsAppie pojawią się awatary.

WhatsApp z awatarami

WhatsApp to bez wątpienia jeden z najlepszych darmowych komunikatorów, który cały czas jest rozwijany przez Metę. Aplikacja doczekała się już reakcji emoji, których liczba ostatnio wzrosła do ponad 3000 do wyboru. Tym razem Meta zapowiedziała kolejną nowość, czyli możliwość stworzenia własnego awatara, przy pomocy specjalnego kreatora. Na ten moment funkcja dostępna jest w niektórych krajach na świecie, a za jakiś czas powinniśmy również móc z niej skorzystać w Polsce.

Wprowadzamy awatary do WhatsApp, abyś mógł reprezentować siebie za pomocą miliardów kombinacji fryzur, rysów twarzy i strojów.

Kreator awatarów pozwoli na dostosowanie takich cech wyglądu, jak płeć, kolor skóry i włosów oraz fryzura. Do wyboru będą również rysy twarzy i strój. Cyfrowy wizerunek będzie można wykorzystać jako swoje zdjęcie profilowe lub dodać je do konwersacji, w postaci jednej z dostępnych 36 naklejek.

Wysyłanie awatara to szybki i przyjemny sposób na podzielenie się uczuciami z przyjaciółmi i rodziną. Może to być również świetny sposób na zaprezentowanie siebie bez używania prawdziwego zdjęcia, dzięki czemu będzie bardziej prywatne.

Meta zapowiada, że swoją nową funkcję będzie dalej rozwijać, by awatary stały się z czasem coraz lepsze. Można liczyć między innymi na lepsze oświetlenie, cieniowanie czy tekstury fryzur.

Źródło: about.fb.com, youtube