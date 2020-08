Karty graficzne AMD Navi okazały się strzałem w dziesiątkę i stanowią udaną propozycję dla wydajnych komputerów do grania. Producent nie zamierza jednak na tym poprzestawać i ma w planach jeszcze wersję Big Navi – według nieoficjalnych przecieków, ta konstrukcja może mocno namieszać w najwyższym segmencie wydajnościowym.

AMD raczej niechętnie wspomina o nowej konstrukcji i nie ujawnia zbyt wielu szczegółów na temat specyfikacji akceleratora. Z oficjalnych informacji wiemy właściwie tylko tyle, że karta Big Navi (to robocza nazwa) będzie bazować na rdzeniu Navi 2x, który ma korzystać z nowej architektury RDNA2.

Kluczem do sukcesu nowych kart ma być architektura RDNA 2, która wprowadzi obsługę DirectX 12 Ultimate (a więc też techniki ray tracing). Przy okazji możemy liczyć na dużo lepszą efektywność energetyczną względem obecnej generacji RDNA.

Ostatnio na twitterze użytkownika rogame pojawiły się ciekawe przecieki dotyczące specyfikacji topowej karty AMD (nie są to potwierdzone informacje, więc należy podchodzić do nich z ograniczonym zaufaniem).

[Sienna Cichlid / Navi21]



> 4 Shader Engines

> 2 Shader Arrays per Shader Engine

> 5 WGPs / 10 CUs per Shader Array

> 4 RBs per Shader Engine



80CU total as a max config pic.twitter.com/LsDcfa0vF1