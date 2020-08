Premiera kart graficznych GeForce RTX 3000 zbliża się coraz większymi krokami, więc w sieci pojawia się coraz więcej informacji na temat nowych konstrukcji. Według ostatnich przecieków, możemy tutaj oczekiwać potężnego wzrostu wydajności.

Nowa generacja kart graficznych GeForce RTX

Wprawdzie Nvidia jeszcze nie potwierdziła planów wydania nowych kart graficznych dla graczy, ale na taki scenariusz wskazuje model Nvidia A100 dla profesjonalistów – bazuje on na architekturze Ampere i jest produkowany w 7-nanometrowej litografii (oczekujemy, że z tej samej technologii będą korzystać modele GeForce RTX 3000).

W sieci pojawiło się kilka ważnych przecieków o nowych kartach – pisaliśmy o nietypowym chłodzeniu dla referencyjnych modeli oraz autorskiej wersji zespołu ASUS Republic of Gamers. Ciekawostką są również informacje (niepotwierdzone) o zastosowaniu nowego złącza zasilania.

Karty GeForce RTX 3000 – przecieki o wydajności

Największą zagadką jest wydajność kart, ale pewne wskazówki publikował na twitterze użytkownik kopite7kimi (słynący z mniej lub bardziej wiarygodnych przecieków).

TSE: almost 8600 — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 31, 2020

It's true. Almost 10000pts. — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 30, 2020

Według kopite7kimi, karta z rdzeniem GA102-200-KD-A1 (czyli najprawdopodobniej GeForce RTX 3080) ma osiągać prawie 8600 punktów, a GeForce RTX 3090 prawie 10 000 punktów w benchmarku 3DMark Time Spy Extreme.

Co prawda kopite7kimi podkreśla, że w zwykłym teście 3DMark Time Spy wzrost wydajności będzie mniejszy, ale to i tak bardzo zaskakujące informacje. Jeżeli przecieki się potwierdzą, możemy oczekiwać potężnego wzrostu wydajności względem generacji serii GeForce RTX 2000 (generacja Turing) – dla porównania, GeForce RTX 2080 osiąga tutaj około 5000 punktów, GeForce RTX 2080 SUPER osiąga około 5500 punktów, a topowy GeForce RTX 2080 Ti około 6400 punktów.

Kiedy premiera kart graficznych GeForce RTX 3000?

Do tej pory zakładano, że nowa generacja kart graficznych Nvidii pojawi się we wrześniu. Ostatnie przecieki wskazują na trochę inny scenariusz - referencyjne modele zostaną zaprezentowane już w sierpniu, ale redakcje będą mogły przetestować sprzęt dopiero we wrześniu (wtedy też mają pojawić się niereferencyjne wersje).

Trudno jednak potwierdzić te informacje, więc musimy cierpliwie czekać na oficjalny komunikat Nvidii.

Źródło: Twitter @ kopite7kimi

