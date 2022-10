Naukowcy z Uniwersytetu w Purdue wynaleźli jakiś czas temu lakier najbielszy z białych. Miał jednak jedną wadę - był za ciężki, aby sprawdził się choćby w motoryzacji. W końcu udało się go ulepszyć i - oto jest innowacja.

Biała farba odbijająca niemal 100% światła znajdzie zastosowanie w motoryzacji

Współczynnik odbijania światła wynoszący 98,1% - taki wynik udało się osiągnąć naukowcom z Uniwersytetu w Purdue, którzy wykorzystując nanocząsteczki siarczanu baru zaprezentowali jakiś czas temu innowacyjny biały lakier do zastosowania na pojazdach (samochodach i samolotach).

Parametry pierwszego projektu były niemal doskonałe - pokryty tą farbą przedmiot miał gwarantować temperaturę niższą o ok. 4,5°C od temperatury otoczenia. Nie brakowało jednak wad.

Aby lakier spełniał swoją funkcję, konieczne było nałożenie jego warstwy grubej na 400 mikronów (0,4 mm) - co jest dziesięciokrotnością fabrycznie lakierowanych samochodów na grubość 40 mikronów. Gruba warstwa zdyskwalifikowała też zastosowanie farby w lotnictwie.

Porównanie grubości warstw potrzebnych do działania najbielszego lakieru z Uniwersytetu w Purdue. Warstwa po lewej ma grubość 400 mikronów, po prawej natomiast 150 (Źródło: purdue.edu)

Projekt udało się ulepszyć i innowacyjna farba może wkrótce trafić na samochody i samoloty

Ulepszony projekt powstał również na Uniwersytecie w Purdue. Naukowcy musieli jednak nieco pogorszyć parametry farby i w ten sposób udało się uzyskać współczynnik odbijania światła równy 97,9% - a więc jedynie 0,2% mniej, niż w przypadku pierwszej wersji. Wykorzystany w tym pigment stanowi heksagonalny azotek boru charakteryzujący się wysokim współczynnikiem załamania światła - twierdzą autorzy innowacyjnej farby.

Ulepszona wersja białego lakieru wykazuje działanie już na warstwie o grubości 150 mikronów, czyli aż 250 mniej od pierwszego projektu.

Znacznej poprawie uległa natomiast grubość warstwy niezbędnej, aby lakier wykorzystał swoje właściwości. Udało się ją zredukować do 150 mikronów (0,15 mm), dzięki czemu możliwość zastosowania farby wyprodukowanej w Purdue na samochodach i samolotach jest całkiem realna.

O co jednak tyle hałasu i dlaczego projekt naukowców z Ameryki jest tak innowacyjny? Przede wszystkim, jak tłumaczą autorzy: zmniejszenie temperatury obiektu pokrytego farbą o nawet 5°C w stosunku do temperatury otoczenia pośrednio przyczyni się do ekologii.

Klimatyzacja samochodu pokrytego owym lakierem w gorącym lecie nie będzie musiała pracować z pełną mocą, bo temperatura w kabinie utrzyma się na niższym poziomie wyłącznie dzięki farbie. Co za tym idzie - spalanie takiego auta zostanie znacznie zredukowane. W skali globalnej to już olbrzymia oszczędność paliwa - ale też ekologii planety.

Czy i kiedy zobaczymy pierwsze pojazdy pokryte wynalazkiem naukowców z Purdue? Konkretów na razie brak - będziemy Was jednak informować, jeśli tylko ta sprawa ulegnie zmianie. Wy za to możecie dać znać w komentarzu, co sądzicie o takiej innowacji.

