Jest najdłuższy na świecie. Długość wprawia w osłupienie

Ma dokładnie 164,8 km długości, a jego budowę ukończono w cztery lata. Przedstawiamy absolutnego rekordzistę – Wielki Most Dayang-Kunshan, czyli najdłuższy most na świecie, który znajduje się w Chinach.

Jest coś fascynującego w obiektach, które zasługują na miana największych na świecie. Samoloty, wieżowce, statki – a więc dubajski Burdż Chalifa czy też Antonov An-225 Mrija, jeśli mówimy o największym samolocie na świecie lub Wonder of the Seas (największy statek). Wszystko to konstrukcje, które są prawdziwymi cudami inżynierii. Ale czy zastanawiałeś się, jaki jest najdłuższy most na świecie? Jeśli nie, to chińska konstrukcja może cię mocno zaskoczyć.

Najdłuższy most na świecie ma prawie 165 km długości

Jego budowę rozpoczęto w 2006 r., natomiast zakończono tylko cztery lata później, w 2010 r. Chiński Wielki Most Danyang-Kunshan został oddany do użytku rok po ukończeniu budowy (w 2011 r.) i jednocześnie został mianowany najdłuższą tego typu konstrukcją na świecie. Ma długość całkowitą 164,8 km i znajduje się na trasie Szybkiej Kolei Pekin-Szanghaj w prowincji Jiangsu.

Dayang-Kunshan przebiega przez deltę rzeki Jangcy, czyli tzw. Złoty Trójkąt Chin (obszar wyznaczany przez Szanghaj, Hangzhou i Ningbo) i biegnie niemal równolegle do rzeki Jangcy. Jeden z jego odcinków (o długości 9 km) rozciąga się nad jeziorem Yangcheng w Suzhou.

Aby zbudować takiego kolosa chińscy inżynierowie musieli wykorzystać setki tysięcy ton stali. Całą linię Dayang-Kushan oparto o dwie sekcje: Danyang i Kunshan. Pierwsza z nich mierzy 52,4 km, zaś druga jest ponad dwukrotnie dłuższa i ma długość 112,4 km.

Polskie mosty są daleko w tyle za chińskim rekordzistą

Jak polskie konstrukcje wypadają na tle Wielkiego Mostu Dayang-Kunshan? Otóż chcący przejechać się (lub przejść pieszo) najdłuższymi mostami w Polsce powinni udać się przede wszystkim do Płocka, gdzie znajduje się mierzący ponad 1,7 km Most Solidarności otwarty w 2007 r.

Kolejny jeden z najdłuższych mostów w Polsce znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim, w Grudziądzu. Tamtejszy Most im. Bronisława Malinowskiego (kolejowo-drogowy) ma długość niespełna 1,1 km i został zbudowany w trzy lata, w latach 1876-1879. Na trzecim miejscu na podium znajduje się natomiast Most Tczewski (w Tczewie), którego długość również nieznacznie przekracza 1 km (1052 m). To konstrukcja, która powstała nieco wcześniej niż most w Grudziądzu, bowiem w latach 1851-1857.