Tegoroczny marzec w redakcji benchmark.pl upłynął pod znakiem testów i recenzji najróżniejszych sprzętów, usług i gier. A że w ilości publikacji łatwo było się pogubić przygotowaliśmy dla Was małe podsumowanie tego czym zajmowali się nasi redaktorzy przez ostatni miesiąc.

Świat się zmienia, a benchmark.pl wciąż testuje

Chyba jeszcze nigdy postęp w technologiach nie dokonywał tak szybko jak teraz. Wiem co powiecie – że niby od dawna nie było żadnych porządnych rewolucji, że zmiany w sprzętach są raczej subtelne i że do prawdziwego potężnego skoku technologicznego pokroju pojawienia się płyt DVD, pierwszego iPhone’a czy pierwszych kart RTX chyba żadna rzecz nie ma obecnie startu. Nie dajcie się jednak zwieść pozorom. Bo choć faktycznie premiery nowych sprzętów wydają się jakby nieco mniej głośne, a ich ilość powoduje, że obraz zmian, poprawek i ulepszeń gdzieś nam się rozmywa, to już spojrzenie 3-4 lata wstecz daje dużo lepszą perspektywę. Zobaczcie choćby jak zmieniły się roboty sprzątające, telewizory czy smartfony.

No i nie można też zapominać o sztucznej inteligencji, która coraz śmielej wkracza w coraz to nowe obszary naszego życia. Powoli odbija się to też na nowych sprzętach. Innymi słowy interesujących tematów jest obecnie całe mrowie, a i na brak ciekawych urządzeń, które lądują w naszej redakcji celem przetestowania, też narzekać nie możemy. I właśnie dlatego postanowiliśmy przygotować dla Was małą ściągawkę, tak aby żadna ciekawa recenzja czy test nie uszła przez przypadek Waszej uwadze.

Puron PR12 Pro

Odkurzacz Puron PR12 Pro zaskoczył naszego kolegę Przemka nie tylko tym, że potrafił odzywać się po śląsku i kaszubsku, ale też wykorzystaniem lampy UV do dezynfekcji sprzątanej podłogi i generowaniem ozonu w stacji bazowej. A to jeszcze nie koniec zalet tego sprzętu, o czym zresztą możecie się przekonać oglądając przygotowaną przez nas wideorecenzję.

Pacific Drive (PC)

Nie każda gra musi się podobać wszystkim. Pacific Drive może być najlepszym tego przykładem. Ten samochodowy survival z domieszką rogalika spotkał się bowiem z całkiem pozytywnym odbiorem w sieci, a mimo to Karol w swojej recenzji trochę na niego narzekał. Co mu się nie spodobało? Tego dowiecie się z jego recenzji Pacific Drive (PC).

Smartfon AGM H6

Pancerny telefon, który nie straszy wielkości i ciężarem – tak w błyskawicznym skrócie można podsumować nasz test AGM H6. Nie wszystko jednak zagrało tu równie dobrze. Stąd też w naszej recenzji znajdziecie zarówno powody by pokochać AGM H6, jak i kilka takich, które mogą popsuć ochotę na zakup tego smartfona.

Smartfon Nothing Phone (2a)

Kostek przyjrzał się Nothing Phone (2a), nowemu smartfonowi znanego już producenta i jak sam stwierdził – choć telefon ten mierzy w niższą półkę cenową to to jednak ma spore szanse stać się hitem. Dlaczego? O tym w naszym artykule.

Logitech MX Keys Mini

Kompaktowa, bezprzewodowa i arcywygodna klawiatura do pisania, w której idzie się zakochać, choć najpierw uronimy łezkę czy dwie łapiąc się za kieszeń podczas jej zakupu – oto cały Logitech MX Keys Mini. Chyba nie muszę dodawać, jak bardzo spodobała się ona naszemu recenzentowi – wystarczy rzut oka na przyznany znaczek. Jeśli jednak chcecie dowiedzieć się więcej – zapraszamy do naszej recenzji tejże klawiatury.

Smartfon OnePlus 12

Oto smartfon nieomal doskonały – wydajny, z długim czasem pracy na baterii i świetnym zestawem aparatów. OnePlus 12 tak bardzo spodobał się Kostkowi (a sądząc po komentarzach pod naszym testem nie tylko jemu), że wystawił mu najwyższą notę pośród wszystkich testowanych w marcu telefonów. No i tego sprzęt ten zebrał u nas garść laurów. Czy zasłużenie? Przekonajcie się sami czytając naszą recenzję OnePlus 12.







Monitor MSI MPG 271QRX QD-OLED

Stali czytelnicy benchmark.pl wiedzą doskonale, że Wojtek Spychała to wielki fan PC Master Race, miłośnik dobrej gry (ale tylko na pecetach) i świetnego obrazu. Ale nawet jak na niego takiej ilości pochwał jakie zebrał monitor MSI MPG 271QRX QD-OLED, chyba nie spodziewał się chyba nikt. Zobaczcie skąd wzięły się te wszystkie zachwyty.









Expeditions: A MudRunner (PC/PS5)

Ta gra jednych zachwyci, a drugich… potężnie wynudzi. Expeditions: A MudRunner Game to bowiem kolejna odsłona jazdy samochodem w naprawdę ciężkim terenie. Bagna, kamienie, strome podjazdy, leśne bezdroża, a nawet rzeki – to wszystko tu jest i tylko czeka na śmiałków gotowych zmierzyć się z takim wyzwaniem. Trzeba to jednak lubić, bo jak pokazały nasze testy łatwo się od tej gry odbić.

Telewizor Hisense ULED 65UXKQ

„Nic nie przygotowało nas na taki przeskok technologiczny, jaki zaoferował nam najnowszy model ULED X” – niby to tylko jedno zdanie z recenzji Hisense ULED 65UXKQ, a ile mówi nam ono o tym telewizorze. Czy to pretendent do miana najlepszego 65-calowego telewizora mini LED 4K? Po odpowiedź na to pytanie odsyłamy Was do naszej recenzji.









Laptop Huawei Matebook D16 2024

Huawei Matebook D16 2024 to sprzęt, który z początku trochę nas zdziwił – pod wieloma względami dostajemy tu bowiem to samo co w poprzednim Huawei Matebook 16. A jednak różne są i to kilka na korzyść nowego modelu. Kto najbardziej cieszyć się będzie z tego sprzętu? Tego dowiecie się z testu Karola.

Zmywarka Haier i-Pro Shine

Wbrew pozorom zmywarki to już nie proste urządzenia mechaniczne, a zaawansowane technologicznie sprzęty, które nie stronią od naprawdę innowacyjnych rozwiązań. W Haier i-Pro Shine zaskoczyło nas wykorzystanie sztucznej inteligencji, która ma podpowiadać użytkownikowi najlepszy, najbardziej wydajny program do naczyń umieszczonych w jej wnętrzu. Czy to zaleta czy bardziej wada? O tym w naszej recenzji.





Obudowa Fractal Design North XL

Kto powiedział, że komputer musi wyglądać jak… komputer? Obudowa Fractal Design North XL potrafi sprawić, że nasz pecet idealnie wpasuje się do nowoczesnego wnętrza wyglądając trochę jak mebel. O jej możliwościach, projekcie i wyposażeniu opowiedział nam Paweł, który dokładnie ją przetestował.





Klawiatura Logitech MX Mechanical Mini

Jeśli chodzi o klawiatury to nic nie równa się porządnemu „mechanikowi”. Wie o tym każdy, a już szczególnie… nie, wcale nie gracze, a osoby dużo piszące. Dobry przełącznik mechaniczny, o wyraźnym skoku zapewnia wysoki komfort pracy i dużo mniejszą ilość ewentualnych błędów. Czy kompaktowy, niskoprofilowy Logitech MX Mechanical Mini okazał się lepszy od kultowej „mebranówki” tego producenta, czyli Logitech MX Keys Mini? Przeczytacie w naszej recenzji.

Słuchawki PlayStation Pulse Explore

PlayStation Pulse Explore miały niemal wszystko by okazać się hitem – intrygujący wygląd, niezłe brzmienie i obsługę dwóch źródeł dźwięku. A jednak pierwsze douszne słuchawki dedykowane PlayStation 5 dość mocno zawiodły. Jak to się stało? Tego dowiecie się z naszego testu PlayStation Pulse Explore.

Alone in the Dark (PS5/PC)

Powroty po latach są niełatwe, a już na pewno, gdy kiedyś było się na szczycie. Alone in the Dark to z jednej strony gra-legenda i pierwszy pełnoprawny survival horror, z drugiej – mocno już zakurzona seria, którą już raz próbowano ożywić – z dość marnym skutkiem. Tym trudniejsze zadanie stało przed twórcami nowej-starej odsłony tejże serii, bo Alone in the Dark anno domini 2024 okazało się swoistym restartem całego cyklu. Czy udanym? W naszej redakcji postanowiliśmy to sprawdzić na trzech redaktorach – growym dinozaurze pamiętającym jeszcze czasy oryginału z 1992 roku, miłośniku horrorów, który woli nowoczesność od retro oraz najmłodszym z nas, zupełnie nie znającym tej serii. Efekt? Zobaczcie naszą recenzję Alone in the Dark.

Myszka Logitech MX Anywhere 3S

Skoro w marcu przetestowaliśmy dwie różne klawiatury Logitecha to i choć jednej myszki zabraknąć nie mogło. Logitech MX Anywhere 3S to mobilna odsłona jednej z najlepszych myszek tego producent – MX Master 3S. Czy udało się przenieść tamtą funkcjonalność do mniejszego gryzonia? O tym opowiedział Kostek w swoim tekście i materiale wideo.

Synology VisualStation VS600HD

W marcu testowaliśmy również coś nieco bardziej specjalistycznego, dla osób dużo poważniej podchodzących do kwestii bezpieczeństwa oraz tych zawodowo zajmujących się monitoringiem wizyjnym. Synology VisualStation VS600HD to bowiem niewielki, zewnętrzny klient Surveillance Station, który umożliwia ściany wizyjnej z podglądem na żywo z nawet 50 strumieni wideo. Jak łatwo można skonfigurować to narzędzie i jakie są jego atuty – o tym wszystkim przeczytacie w naszej recenzji.





Rise of the Ronin (PS5)

PlayStation 5 miało dostać nowego, świetnego „ekskluziwa”, który nie dość, że świetnie się sprzeda to jeszcze zrobi szum wokół nextgenowej konsoli Sony – takie były plany. Niestety, jak to zwykle bywa rzeczywistość je zweryfikowała. Bo choć Rise of the Ronin to całkiem ciekawy tytuł to jednak czegoś tu wyraźnie zabrakło. Czego? Po odpowiedź zapraszamy do naszej recenzji tej gry.

Panel fotowoltaiczny Orllo SM6030 Pro

Monitoring bez kabli nie musi wcale oznaczać konieczności pójścia na kompromis i wyboru nieco słabszej kamery z zasilaniem akumulatorowym. Dzięki Orllo SM6030 Pro nawet na szczerym polu, bez dostępu do sieci energetycznej czy WiFi, da się zamontować zaawansowaną, obrotową kamerę. Jak to zrobić i co dzięki temu zyskujemy możecie zobaczyć w naszej wideorecenzji, której towarzyszy osoby test Orllo SM6030 Pro.

Bitrix24 CoPilot

Przemek z naszej redakcji bardzo lubi się ze sztuczną inteligencją. Z jednej strony podekscytowany możliwościami bierze na warsztat różne jej wariacje, z drugiej - dostrzega jednak pojawiające się tu i ówdzie czarne chmury, które nieco psują wizerunek AI jako „recepty na wszystko”. Bitrix24 CoPilot, zintegrowaną AI do zarządzania projektami i zadaniami, testowało mu się z przyjemnością, o czym przeczytacie w jego artykule poświęconemu temu rozwiązaniu.

Smartfon Xiaomi 14

Xiaomi 14 to przez wielu wyczekiwany nowy flagowy smartfon chińskiego producenta. Poprzedni, całkiem udany model z aparatami Leica sprawił, że nabraliśmy apetytu na więcej. Niestety, nasz test Xiaomi 14, poza niewątpliwymi plusami tej konstrukcji, ujawnił też jej ciemną stronę. Jaką? Zajrzyjcie do recenzji Kostka by się tego dowiedzieć.

Laptop MSI Titan 18 HX







Chcielibyście pobawić się laptopem dla graczy za ponad 26 tysięcy złotych? No ba, kto by nie chciał. W naszej redakcji MSI Titan 18 HX trafił w ręce Wojtka Spychały, który sprawdził jak ten potwór wydajności zmienił się od poprzedniej odsłony i faktycznie całość warta jest swojej, powiedzmy to wprost, niemałej ceny. Zapraszamy na test MSI Titan 18 HX.

Dragon’s Dogma 2 (PS5/PC)

A oto i kolejna marka, która powraca po grubo ponad dekadzie nieobecności. Wielu graczy od dawna marzyło o drugiej odsłonie Dragon’s Dogma. Dlaczego? Bo było to naprawdę nietypowe RPG akcji z mechanikami, których próżno szukać gdzie indziej. Dragon’s Dogma 2 wykorzystuje dawne rozwiązania, ale jest przy tym pod każdym względem lepsze. Ilość najróżniejszych smaczków i to jak działa tu świat oraz nasi towarzysze potrafi naprawdę miło zaskoczyć. A jednak tytuł ten wzbudził w naszej redakcji tak mieszane uczucia, że rozstrzał ocen między mną i Karolem okazał się bardzo duży. Jaki był tego powód? Tego dowiecie się z naszej recenzji Dragon’s Dogma 2.

Ultrabook Razer Blade 14

„Mały, ale wariat” – tak w 2021 roku Wojtek Spychała pisał o poprzedniej odsłonie tego ultramobilnego laptopa. Nowy Razer Blade 14 miał więc wysoko postawioną poprzeczkę, szczególnie że rynek laptopów przeżywa obecnie spory kryzys. Okazuje się jednak, że i tym razem amerykański producent nie poszedł na łatwiznę dostarczając sprzęt z najwyższej półki. Czym Wojtek dał się oczarować – tego dowiecie się z jego wideorecenzji Razer Blade 14.





Outcast: A New Beginning (PS5)

A to już gra, która docenią chyba tylko największe growe dinozaury. Sam osobiście czekałem na ten tytuł 25 lat, bo i pierwszy Outcast z 1999 roku zrobił na mnie absolutnie niesamowite wrażenie. Czy dawni twórcy pierwowzoru udźwignęli ciężar nieco zapomnianej już legendy jednego z pierwszych otwartych światów w historii gier? O tym przeczytacie w naszej recenzji Outcast: A New Beginning.

Marzec to już historia, a co czeka nas w kwietniu?

Choć sam kwiecień nie obfituje zazwyczaj w jakieś wielkie premiery czy wydarzenia to jednak najbliższe kilka tygodni w naszej redakcji zapowiada się całkiem pracowicie. Na łamach naszego portalu mogliście przeczytać już choćby test Samsunga Galaxy S24 Ultra czy recenzję Honor Magic 6 Pro. Sprawdziliśmy też MSI Claw – nowego przedstawiciela pecetowych konsolek, który miał ochotę rzucić rękawice zarówno Steam Deckowi jak i pozostałym handheldom. Co z tego wyszło przeczytacie w naszym teście. Najważniejsze jednak jest to, że atrakcji w kwietniu z pewnością nie zabraknie. Zaglądajcie więc do nas jak najczęściej.

Źródło: własne