Czego jak czego, ale rozczarowań na rynku gier w minionych 12 miesiącach nie brakowało. Metacritic przypomniał, które były największe.

Najgorsze gry 2021 roku według Metacritic

Gdyby ktoś nie kojarzył, Metacritic to jeden z najpopularniejszych portali agregujących recenzje między innymi gier. Chodzi zarówno o te z branżowych mediów, jak i o te pochodzące od graczy. Na potrzeby niniejszego zestawienia zdecydowano się skupić na tych pierwszych.

Rozczarowań technologicznych w 2021 roku nie brakowało także dzięki producentom gier. I co może nieco zaskakiwać, w sporej mierze były one zasługą także dużych i mających raczej dobrą renomę zespołów. Poza konkurencją okazało się eFootball 2022 od Konami, w przypadku którego średnia z recenzji to zawstydzające 25%. Poza tym na mało zaszczytnym podium znalazły się jeszcze Balan Wonderworld od Balan Company (a wydane przez Square Enix) oraz Werewolf: The Apocalypse - Earthblood przygotowane przez też wielu znane Cyanide Studio.

eFootball 2022 (PC) - 25% Balan Wonderworld (Switch) - 36% Werewolf: The Apocalypse - Earthblood (PS4) - 42% Taxi Chaos (PS4) - 42% Of Bird and Cage (PC) - 44% Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition (Switch) - 47% I Saw Black Clouds (PS4) - 47% Arkham Horror: Mother's Embrace (PC) - 48% Demon Skin (PC) - 48% Necromunda: Hired Gun (PS4) - 49%

Po eFootball 2022 przejechali się niemal wszyscy

Ciekawe czy, a może raczej jak bardzo, Konami żałuje wypuszczenia eFootball 2022 w tak tragicznym stanie. To właśnie ta produkcja zdobyła w tym roku także miano najniżej ocenionej gry na Steam w historii sklepu.

Trudno wskazać tutaj coś pozytywnego, no chyba, że model free-to-play. A i to na wyrost, bo dla większości decydujących się na instalację całość jest niegrywalna. Znalezienie tu jakichkolwiek atutów to zadanie naprawdę trudne, błędy i niedociągnięcia trafiają się za to co chwilę.

Mieliście wątpliwą przyjemność spędzić trochę czasu przy którymś z wymienionych tu tytułów? Oby 2022 rok był dla graczy lepszy, a pierwsze oznaki niech pojawią się już w styczniu.

