W grze Don't Scream zasady są proste - musimy zachować bezwzględną ciszę. Nie chodzi tu o sposób poruszania się po świecie gry, tylko o zachowanie gracza przed komputerem. To na naszych barkach spoczywa obowiązek milczenia. Jest tylko jeden "mały" problem.

Najlepsze horrory w branży gier potrafią niekiedy otrzymać całkiem zabawną nazwę alternatywną. Alien: Isolation na ten przykład jest często określane “symulatorem ukrywania się w szafce”. Ci, którzy grali, doskonale wiedzą, dlaczego tak jest. Jak wobec tego społeczność ochrzci grę Don’t Scream? "Symulator Strachu"? A wierzcie lub nie, lecz o tej produkcji może zrobić się całkiem głośno. Jak na ironię.

Don’t Scream zrobi wszystko, żebyś krzyczał

Z drugiej zaś strony krzyczenie jest bezwzględnie zabronione. O co chodzi w grze Don’t Scream? Produkcja autorstwa dwóch niezależnych deweloperów - Joure & Joe - to potężny dreszczowiec stworzony w środowisku Unreal Engine 5, nawiązujący swoją stylistyką do horrorów typu 90s found footage. Cały “urok” tej nieszablonowej produkcji polega na tym, że chcąc wejść do mrocznego świata, niezbędny będzie mikrofon (i najlepiej dobre słuchawki do grania). Po kalibracji sprzętu możemy zacząć przygodę.

Don't Scream ma kapitalny pomysł na siebie

Na naszych barkach spoczywa obowiązek przetrwania 18 minut w mrocznym lesie. Czas płynie wtedy i tylko wtedy, gdy sterowana przez nas postać wykonuje ruch. Mówiąc inaczej - czas liczy się tylko wtedy, gdy eksplorujemy planszę. Twórcy przygotowali szereg naprawdę mocnych elementów grozy, po których wielu śmiałków krzyknie z przerażenia. I tu wracamy do esencji: jeśli krzykniemy, to “umieramy". Game over.

Premiera Don’t Scream. Odważysz się?

Don’t Scream zadebiutuje na platformie Steam dosłownie za chwilę, bo 27 października 2023 r. Twórcy zalecają słuchawki do grania, by wycisnąć z rozgrywki jeszcze więcej doznań. Jest wysoce prawdopodobne, że Don’t Scream będzie grą uwielbianą przez wszelkiej maści streamerów. Dlaczego? Poniższy zwiastun rozwieje wszelkie wątpliwości, klimat dosłownie wylewa się z ekranu. Uwaga - występują agresywne jumpscare’y!