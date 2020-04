Podczas seansu w kinie można odnieść wrażenie, że dźwięk nas otacza. Soundbar JBL Bar 9.1 True Wireless ma pozwalać na uzyskanie podobnego efektu w mieszkaniu.

JBL Bar 9.1 to soundbar do kina domowego z prawdziwego zdarzenia

Najlepsze soundbary mają to do siebie, że bez trudu potrafią przekształcić zwykły salon w salę kinową. Zupełnie nowy JBL Bar 9.1 True Wireless zalicza się do tej kategorii, mając do tego cały zestaw narzędzi. Przede wszystkim to nie tylko grajbelka, lecz cały zestaw głośników. Składają się na niego:

głośnik centralny o mocy 400 W,

dwa odłączane głośniki o mocy 2 x 60 W

oraz 10-calowy subwoofer o mocy 300 W.

Najciekawszym elementem zestawu są te dwa głośniki, które odłącza się od centralnej belki. Mają w środku przetworniki skierowane do góry i do przodu, umożliwiając w ten sposób uzyskanie efektu dźwięku przestrzennego. O to, by robił tak duże wrażenie, jak to tylko możliwe, dbają najlepsze technologie na rynku – Dolby Atmos oraz DTS:X. Głośniki te działają bez żadnych przewodów, a wbudowane akumulatory gwarantują do 10 godzin działania po naładowaniu do pełna. To może nie jest imponujący wynik, ale trudno wyobrazić sobie dłuższy maraton filmowy.

Czym jeszcze może pochwalić się JBL Bar 9.1 i ile to cacko kosztuje?

JBL Bar 9.1 True Wireless cechuje się pasmem przenoszenia 34 – 20 000 Hz, ciśnieniem akustycznym do 103 dB oraz obecnością złączy HDMI (z eARC) i optycznym. Ci z was, którzy nie przepadają za „kabelkami”, docenią natomiast wbudowane moduły Bluetooth i Wi-Fi, dzięki którym możliwe jest wygodne i bezprzewodowe odtwarzanie muzyki z urządzeń mobilnych lub najróżniejszych usług. Obsługa Chromecast i AirPlay 2 stanowi dopełnienie całości.

Ile trzeba zapłacić, by cieszyć się tymi wszystkimi atutami? Soundbar JBL Bar 9.1 True Wireless został wyceniony na 4199 złotych.

Źródło: JBL

Czytaj dalej o soundbarach: