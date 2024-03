Podniesienie mocy i obniżenie mocy zawsze działa. Porsche Taycan Turbo GT dzięki tym zabiegom stał się rekordzistą.

Przyspieszenie do “setki” w mniej niż 7 sekund to całkiem dobry wynik. Za kierownicą nowego Porsche Taycan Turbo GT w tym czasie rozpędzisz się natomiast do aż 200 km/h. Elektryczny model zapewnia masę emocji, to prawdziwe auto sportowe.

Rekordowo mocne Porsche ma 1100 koni mechanicznych

Porsche Taycan to czterodrzwiowy samochód elektryczny. Nawet podstawowa wersja jest 100-procentowym wozem sportowym, choć zwolennicy tradycyjnych (czyli z ryczącym silnikiem benzynowym) Porsche się z tym nie zgodzą. Być może jednak zmienią zdanie, gdy zobaczą parametry topowej odmiany.

Taycan Turbo GT to nie tylko najmocniejsza odmiana “elektryka”, ale też… najmocniejszy samochód w ofercie Porsche. Nawet sięgając pamięcią do modeli z przeszłości nie znajdziemy wśród nich równie mocnego samochodu. Moc silnika elektrycznego wynosi tu imponujące 1100 KM. Mamy do tego aż 1340 Nm momentu obrotowego.

Porsche Taycan Turbo GT to potwór, a nie samochód

Czym charakteryzują się sportowe auta? Moc to jedno, liczy się jednak również przeniesienie jej na asfalt, czyli po prostu dobre osiągi. Zapewne część czytelników pomyśli, że pomimo astronomicznej mocy, nowy Taycan Turbo GT jest ciężki, co nieco “psuje zabawę”. Inżynierowie niemieckiej marki stanęli jednak na wysokości zadania.

Porsche Taycan Turbo GT zrzuciło aż 75 kilogramów względem wersji Turbo S. Pomogły w tym rozwiązania znane z motorsportu - kute felgi, ceramiczne hamulce i spora liczba elementów wykonanych z karbonu.

Przekłada się to na przyspieszenie do 100 km/h w 2,3 sekundy. Chęć do zwiększania prędkości jest w tym wozie imponująca także już po przekroczeniu “setki”. Po kolejnych 4,3 sekundy licznik pokaże 200 km/h. Rozpędzanie zakończy się dopiero przy 290 km/h. Z pewnością klienci kupujący tak drogi, mocny i szybki samochód chcieliby jednak zobaczyć “trójkę z przodu”. Producent pomyślał także o nich. Opcjonalnie Porsche Taycan Turbo GT może mieć zwiększony V-max do 305 km/h. To poziom superaut, którym bez wątpienia jest ten czterodrzwiowy, wygodny i całkiem spory samochód.

Ktoś mógłby pomyśleć, że Porsche postawiło wszystko na jedną kartę, przez co super-szybkie auto nie sprawdzi się na co dzień. Jest jednak inaczej. Najmocniejszy Taycan ma zasięg WLTP wynoszący aż 555 kilometrów. To więcej, niż niejedno spalinowe Porsche. Taki dystans przejedziemy dzięki sporej baterii o pojemności 105 kWh.

Osiągi Porsche Taycan Turbu GT rosną po wykupieniu pakietu Weissach

Opcjonalny pakiet nie tylko zwiększa prędkość maksymalną do ponad 300 km/h. Porsche Taycan Turbo GT Weissach ma też nieco krótsze czasy przyspieszenia. 0-100 km/h zrobi w 2,2 sekundy, a do dwustu rozpędzi się w 6,4 sekundy.

Porsche Taycan Turbo GT Weissach sprawdza się też doskonale na torze wyścigowym. Jak dobrze? No… najlepiej spośród wszystkich produkcyjnych aut elektrycznych. Potwierdza to osiągnięty rekord na torze Laguna Seca.

Nowy, elektryczny rekordzista ma jedną wadę. Nie jest to tani samochód elektryczny. Cena z pakietem Weissach to co najmniej 230 tysięcy dolarów....