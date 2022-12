High On Life zapowiadało się nieźle i wygląda na to, że w tym przypadku nadzieje graczy zostały spełnione. Stwierdzenie, iż chętnych do zabawy nie brakuje to wręcz niedopowiedzenie.

High On Life z rekordami w Game Pass

Pojawienie się gry w Game Pass, zwłaszcza na premierę, znacząco zwiększa jej szanse na sukces. Nie jest jednak tak, że każda gra lądująca w tej usłudze z automatu zyskuje ogromną popularność. Musi mieć coś, czym będzie przyciągać. I High On Life to ma.

Microsoft właśnie ujawnił, iż produkcja Squanch Games pobiła kilka rekordów. To największa premiera w Game Pass w 2022 roku, a także największa premiera zewnętrznej firmy w całej historii Game Pass. Do tego twórcy mogą cieszyć się z faktu, iż ich dzieło okazało się największa premierą gry dla jednego gracza, też w całej historii Game Pass.

„To był nasz pierwszy raz, kiedy uruchamialiśmy grę w Game Pass. Jesteśmy zachwyceni reakcją graczy, dzięki którym High On Life stało się najpopularniejszą grą w Game Pass. Kiedy powstawało Squanch Games mieliśmy na celu tworzenie gier, w które sami chcieliśmy grać, a Game Pass pomaga nam dotrzeć do graczy, którzy również chcą się dobrze bawić.” - Mike Fridley, dyrektor studia Squanch Games

Tanie granie z Game Pass, ale High On Life jest naprawdę dobre

Game Pass swoją drogą, aczkolwiek High On Life nie tylko przyciąga, ale też dobrze bawi. Branżowe recenzje nie przyniosły maksymalnych not, ale mamy do czynienia z jednym z tych przypadków, gdzie gracze oceniają coś wyżej.

Średnia not od dziennikarzy to 68%, od graczy niemal 80% (dane z metacritic). Ekipa Squanch Games z Justine Roilandem w składzie stworzyła coś niebanalnego, pełnego humoru. Tak jak zapowiadano, w końcu mowa o grze od współtwórcy serialu Rick i Morty.

Na czym zagrać w High On Life? I dlaczego czasem warto opóźnić premierę?

High On Life zadebiutowało 13 grudnia, na PC oraz konsolach Xbox Series X, Xbox Series S i Xbox One. Także we wspomnianej usłudze Game Pass (Xbox Game Pass i PC Game Pass).

Być może pamiętacie, że swojego czasu twórcy zmienili plany, bo pierwotnie debiut miał nastąpić nieco wcześniej - w październiku. Nie dorabiano do tego ideologii, a przyznano wprost, iż decyzja wynika obaw przed konkurencją. Jak widać po informacjach płynących ze strony firmy Microsoft, znów okazało się, że pokorne ciele dwie matki ssie, a Squanch Games grudniową premierą High On Life rozbiło bank.

Źródło: xbox