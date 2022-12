Trzeba przyznać, że ósmy dzień świątecznego rozdawnictwa w sklepie Epic Games Store prezentuje się bardzo okazale. Gracze mają okazję poznać klasykę RPG.

Fallout Classic Collection za darmo na Epic Games Store

Dotychczas w ramach tegorocznego świątecznego rozdawnictwa posiadacze kont w sklepie Epic Games Store mogli poszerzyć bibliotekę o Bloons TD 6, Horizon Chase Turbo, Costume Quest 2, Sable, Them's Fightin' Herds, Wolfenstein: The New Order i LEGO Builder's Journey. Zasada zakładająca jedną grę na dzień właśnie przestała obowiązywać.

Tym razem do pobrania jest Fallout Classic Collection, a więc pakiet składający się z aż trzech gier - Fallout, Fallout 2 oraz Fallout Tactics: Brotherhood of Steel. Zainteresowani mogą odbierać ten prezent do jutra do godziny 17:00 naszego czasu.

rozwiń

Absolutna klasyka RPG i strategia

Jak widać, tym razem mamy do czynienia ze starszymi propozycjami. To nie zawsze wada i chyba tak jest teraz, bo przecież zaserwowano graczom absolutną klasykę gatunku, wedle wielu opinii Fallout oraz Fallout 2 to jedne z najlepszych gier RPG w historii. Nawet biorąc pod uwagę niezbyt imponującą oprawę wizualną, pod paroma innymi względami wciąż są to propozycje naprawdę świetne. Jeśli ktoś ich w kolekcji nie ma, jak najbardziej warto to nadrobić.

Trzecia w kolejności odsłona serii to Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, aczkolwiek w tym przypadku nie mówimy już o klasycznym RPG, ale o strategii ukazującej postapokaliptyczny świat z nieco innej perspektywy. W centrum uwagi znalazło się tytułowe Bractwo Stali.

Źródło: epicgames