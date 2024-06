Wybór dobrego laptopa nie jest łatwym zadaniem, szczególnie że w branży funkcjonują błędne przekonania, które mogą zmylić mniej doświadczonych klientów. Opisujemy największe mity związane z laptopami.

Planujecie zakup nowego laptopa? Niezależnie czy szukacie laptopa do pracy, czy też wydajnego laptopa do gier, wybór dobrego sprzętu nie jest łatwym zadaniem. Producenci przygotowują coraz nowsze konstrukcje, więc trzeba być na bieżąco z nowinkami. Do tego w branży funkcjonują mity, które nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością.

Na co uważać?

Mały laptop jest wygodny

Producenci laptopów bardzo często próbują przekonać nas, że małe 14- lub 13-calowe laptopy są wygodne. Zajmują mało miejsca, niewiele ważą, więc są poręczne. Tyle tylko, że nie każdy zwraca uwagę na wygodę użytkowania sprzętu.



13-calowy laptop jest bardzo poręczny, ale czy na pewno wygodny w codziennym użytkowaniu?

Mały laptop oznacza również małą klawiaturę, która nie zawsze będzie tak wygodna jak standardowa klawiatura z 15- lub 16-calowego laptopa. Dużo w tej kwestii zależy od preferencji użytkownika oraz samej klawiatury, jednak kompaktowa konstrukcja nie dla każdego będzie wygodna. Przed zakupem sprzętu warto przetestować go w praktyce i ocenić, czy na pewno będzie dobrym wyborem.

Zintegrowana grafika nie nadaje się do grania

Wielu z nas nadal wyznaje zasadę, że zintegrowana grafika nie nadaje się do grania. To przekonanie bierze się z dawnych lat, gdy zintegrowane układy graficzne oferowały słabe osiągi i rzeczywiście nie nadawały się do grania.

Sytuacja zaczęła się zmieniać i producenci procesorów coraz bardziej skupiają się na wydajności zintegrowanej grafiki. Procesory Intel Core Ultra 100 i AMD Ryzen 7040/8040 dysponują już stosunkowo wydajną grafiką (a z biegiem czasu powinny pojawiać się coraz lepsze konstrukcje – n. Core Ultra 200 i Ryzen AI 300).

Laptopy ze zintegrowaną grafiką mogą być dobrą alternatywą dla tanich laptopów do grania. Oczywiście, grafika wbudowana w procesorze nie zapewni takich osiągów, jak dobre, samodzielne karty graficzne, ale takie układy dorównują osiągami słabszym kartom i bez problemu można na nich pograć na średnich ustawieniach.

Nowa karta graficzna zawsze jest wydajna

Nowoczesne laptopy dla graczy wyposażono w karty graficzne GeForce RTX 3000 lub GeForce RTX 4000, które mają zapewniać bardzo dobre osiągi. No właśnie, nie do końca i można tutaj łatwo się naciąć.



Chłodzenie i limity mocy mają wpływ na wydajność laptopa

Producenci stosują kilka modeli układów graficznych, ale dodatkowo dostosowują ich limity mocy do układu chłodzenia. Może się okazać, że jeden laptop z kartą GeForce RTX 4050 (pracującą z limitem mocy 45 W) będzie dużo słabszy od innego modelu z teoretycznie taką samą kartą graficzną GeForce RTX 4050 (ale już np. z limitem mocy 150 W).

Wniosek z tego jest taki, że sam model karty graficznej nie zawsze musi oznaczać dobrą (lub złą) wydajność. Kluczowe są także inne parametry, takie jak efektywność zastosowanego chłodzenia.