Niebawem do sprzedaży trafią laptopy z procesorami AMD Ryzen AI 300, które mają przynieść znaczący wzrost wydajności w zastosowaniach bazujących na sztucznej inteligencji. Wygląda na to, że sprzęt nada się także do grania.

Targi Computex 2024 przyniosły zapowiedź procesorów AMD Ryzen AI 300, które mają trafić do nowoczesnych laptopów. Producent skupił się na poprawie wydajności w zastosowaniach bazujących na sztucznej inteligencji (możemy tutaj liczyć na trzykrotny wzrost osiągów). Nowy sprzęt ma także szansę podbić serca graczy.

Procesory AMD Ryzen AI 300

Układy AMD Ryzen AI 300 bazują na całkowicie nowej architekturze, która została zoptymalizowana z myślą o nowoczesnych laptopach.

Model Ryzen AI 9 365 Ryzen AI 9 HX 370 Rdzenie/wątki 4x Zen 5 + 6x Zen 5c 4x Zen 5 + 8x Zen 5c Taktowanie/Boost 2,0/5,0 GHz 2,0/5,1 GHz Pamięć L2 / L3 10 + 24 MB 12 + 24 MB Kontroler pamięci DDR5-5600/LPDDR5x-7500 DDR5-5600/LPDDR5x-7500 Grafika Radeon 880M Radeon 890M NPU XDNA 2 50 TOPS XDNA 2 50 TOPS TDP 28 W

(15-54 W) 28 W

(15-54 W)

Producent połączył tutaj rdzenie Zen 5 i Zen 5c, 2-kanałowy kontroler pamięci DDR5-5600/LPDDR5x-7500 oraz grafikę na bazie architektury RDNA 3.5. Całość uzupełnia jednostka NPU na bazie architektury XDNA 2, która oferuje wydajność 50 TOPS.

Model Radeon 880M

(Ryzen AI 9 365) Radeon 890M

(Ryzen AI 9 HX 370) Architektura RDNA 3.5 RDNA 3.5 Bloki CU 12 16 Jednostki SP 768 1024 Taktowanie GPU do 2900 MHz do 2900 MHz Kontroler pamięci DDR5-5600/LPDDR5x-7500 DDR5-5600/LPDDR5x-7500

Warto zwrócić uwagę na zintegrowaną grafikę. W topowym modelu Ryzen AI 9 HX 370 zastosowano układ Radeon 890M z 16 blokami CU (1024 jednostki SP) o taktowaniu do 2900 MHz. W modelu Ryzen AI 9 365 jest to słabszy układ Radeon 880M z 12 blokami CU (768 jednostek SP).

Wydajność zintegrowanej grafiki

Jeden z użytkowników serwisu bilibili miał okazję podpytać producentów o wydajność procesorów Ryzen AI 300 (możemy zakładać, że chodzi o wydajniejszy model Ryzen AI 9 HX 370).

„Według stoiska MSI, procesory z serii Ryzen AI 9 300 charakteryzują się około 20-procentową poprawą w zakresie wydajności jednordzeniowej, wielordzeniowej i zintegrowanej grafiki.

Przekłada się to na około 2000+ w przypadku jednego rdzenia i 20 000+ w przypadku wielu rdzeni w teście porównawczym [Cinebench – przyp. red.] R23 oraz wynik [3DMark – przyp. red.] Time Spy wynoszący ponad 3600.”

Najciekawiej zapowiada się wydajność zintegrowanej grafiki, bo mówimy tutaj już o poziomie mobilnych kart graficznych NVIDIA GeForce GTX 1650, NVIDIA GeForce MX 570 lub Intel Arc A370M. Co prawda to jedne z najsłabszych modeli dostępnych w laptopach, ale sprzęt bez problemu nada się do grania w mniej wymagające tytuły.

Jeśli nowe procesory rzeczywiście zaoferują takie osiągi, sprzęt mógłby wywrócić do góry nogami segment najtańszych laptopów do gier. Jak będzie w praktyce? Tego dowiemy się w lipcu, gdy nowe laptopy trafią do sprzedaży.