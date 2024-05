Największy na świecie. To zwierzę to istny olbrzym

Największym ssakiem lądowym wszech czasów wcale nie jest słoń, jak mogłoby się wydawać. Rekordzistą jest wymarły już gatunek nosorożca, który zamieszkiwał Ziemię dziesiątki milionów lat temu.

Płetwal błękitny to bez wątpienia największy ssak, jakiego znają naukowcy. Mierzące ok. 30 m długości i ważące nawet 20 t zwierzę zamieszkuje jednak akweny. Jaki więc jest największy w historii Ziemi ssak lądowy? Obecnie najprawdopodobniej jest to wspomniany słoń afrykański, który mierzy 7 m długości, 3,7 m wysokości i waży do 7 t. Ale w przeszłości istniał ssak lądowy, który był jeszcze większy od tego giganta. Mowa o Paraceratherium.

Prawdziwy rekordzista. Największy ssak lądowy w historii

Paraceratherium występował głównie w Azji, Chinach, Mongolii, Kazachstanie i Pakistanie – wyjaśnia portal IFL Science. To żyjący w późnej epoce oligocenu (34-23 mln lat temu) nosorożec bezrogi z długą szyją, która może przywodzić na myśl żyrafę. Ssaki z rodzaju Paraceratherium mogły pochwalić się iście gigantycznym korpusem, kończynami przypominającymi słupy oraz długimi siekaczami podobnymi do ciosów.

Wedle szacunków naukowów Paraceratherium miał osiągać niebagatelną długość 7,4 m i wysokość niespełna 5 m. Największe osobniki mogły natomiast ważyć ok. 15-20 t. To wniosek, który naukowcy wyciągnęli na podstawie częściowo zrekonstruowanego szkieletu Paraceratherium w amerykańskim Muzeum Historii Naturalnej. Wspomniana waga jest niemal pięciokrotnością wagi żyjącego dziś odpowiednika Paraceratherium – nosorożca białego południowego.

Porównanie wielkości człowieka z największymi ssakami lądowymi (Źródło: Wikimedia Commons)

Portal IFL Science przypomina też, że jeszcze w 2021 r. w Tybecie odkryto nowy gatunek wspomnianego nosorożca bezrogiego. Zidentyfikowanie Paraceratherium linxiaense pozwoliło potwierdzić, jak duże czaszki miały żyjące miliony lat temu ssaki lądowe. Znaleziony w Tybecie gatunek miał czaszkę długą na ponad metr. Jednocześnie było to wyjątkowe odkrycie nie tylko ze względu na jego gabaryty, ale też z uwagi na fakt, iż “bardzo rzadko zdarzało się, aby czaszka tej wielkości była dobrze zachowana” – mówił wówczas w rozmowie z CNN Deng Tao, autor badania związanego ze znaleziskiem.