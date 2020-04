NASA zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w poszukiwaniach koralowców w wirtualnych oceanach. Każdy może pomóc w mapowaniu raf koralowych całego świata, by ostatecznie więcej dowiedzieć się o tych ekosystemach zagrożonych wyginięciem i zrozumieć jak ewoluują.

Rafy koralowe należą do najbardziej złożonych i różnorodnych ekosystemów na naszej planecie. Niestety, ocieplenie klimatu i wzrost temperatury wód sprawia, że są zagrożone. Dochodzi do tego jeszcze wysokie zanieczyszczenie i zakwaszenie oceanów. Jeżeli zadbamy o rafy koralowe, one pomogą zadbać także o nas. Organizmy żyjące w tych ekosystemach już pomogły w stworzeniu wielu leków przydatnych w leczeniu przeciwbólowym, HIV czy raka. A obecnie, bezpowrotnie zniknęło z naszej planety już 50% rafy koralowej. Jeżeli jej nie ochronimy, za 50 lat może zostać jej nie więcej jak 10%.

Podróż po dnach oceanów

Centrum Badawcze imienia Josepha Amesa w Kalifornii od lat zbiera dane, na podstawie których stworzono wirtualny podwodny świat. Do jak najdokładniejszego odwzorowania oceanu korzysta się z kamer z soczewkami płynnymi, które pomagają w obserwacji dna morskiego bez zniekształceń optycznych tworzonych przez wodę. Takie kamery pierwotnie służyły astronomom do pozbawionej zniekształceń atmosferycznych obserwacji gwiazd.

Podczas licznych wypraw, kamery zamontowane na dronach lub samolotach gromadziły obrazy 3D mórz i oceanów, w tym koralowców, trawy morskiej i glonów. Jednak te dane nie pokazują dokładnej historii i losów rafy koralowej. I tu jest zadanie dla ochotników, których NASA namawia do zagrania w grę.

Zagraj w NASA NeMO-Net

Gra NASA NeMO-Net polega na identyfikacji i klasyfikacji napotkanych koralowców, podczas wirtualnego nurkowania w oceanie.

Gracz podróżuje na statku badawczym, gdzie może śledzić swoje postępy i zdobywać odznaki. Dostępny jest również przewodnik po grze oraz liczne filmy edukacyjne opowiadające o życiu toczącym się na dnach mórz.

W trakcie rozgrywki, gracze wchodzą w interakcję z prawdziwymi danymi od NASA. Poznają różne rodzaje koralowców i zaznaczają miejsca, w których pojawiają się na zdjęciach. W ten sposób pomagają superkomputerowi NASA (Pleiades) uczyć się rozpoznawania typów koralowców z dowolnego zdjęcia dna morskiego, nawet takiego niższej jakości. Dane zbierane przez graczy posłużą zatem do stworzenia dokładnej mapy wszystkich koralowców. A im więcej osób weźmie udział, tym lepsze umiejętności zyska Pleiades.

Dzięki tak skonstruowanej mapie, naukowcy będą mogli dowiedzieć się więcej o losach raf koralowych. Możliwe, że zdobyta wiedza bardzo pomoże w znalezieniu sposobu na zachowanie tych niezwykle pięknych i potrzebnych ekosystemów.

NeMO-Net jest dla każdego, zarówno dorośli jak i dzieci mogą wiele nauczyć się podczas grania.

Gra jest darmowa i dostępna w sklepie Apple App Store. Wkrótce ma pojawić się wersja na Androida.

Źródło: NASA

Warto zobaczyć również: