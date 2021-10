Najnowsze gadżety przygotowane przez Natec powinny przydać się vloggerom, streamerom, fotografom i innym osobom, które podczas pracy czy realizacji swojego hobby potrzebują dobrego oświetlenia.

Natec Alfama, czyli lampy LED dla twórców

Natańszy z modeli, Alfama LED to kompaktowa lampa LED ze standardowym gwintem ¼”. Zastosowano tutaj 49 diod, które emitują światło o temperaturze barwowej 6000K, przy czym natężenie można regulować za pomocą pokrętła. Cała konstrukcja waży niecałe 115 gramów i jest zasilana dwoma bateriami typu AA.

Nieco inaczej jest w modelu Alfama LED Color, w którym zastosowano akumulator litowy. Wedle zapewnień producenta ma on wystarczać na ponad godzinę pracy. Jednocześnie waga jest tu jeszcze mniejsza (o 35 gramów), a w zestawie kupujący znajdą cztery nakładki do zmiany koloru światła.



Natec Alfama LED



Natec Alfama LED Color

Jeszcze inaczej prezentują się modele Natec Alfama Ring Light i Alfama RGB Ring Light, które mają spodobać się przede wszystkim osobom korzystającym ze smartfonów. Obydwa zostały wyposażone we wbudowany statyw z gumowanymi nóżkami i elastyczny uchwyt na smartfona oraz głowicę kulkową umożliwiającą ustawienie pierścienia pod pożądanym kątem.

Alfama Ring Light ma wbudowane 120 diod LED i oferuje trzy temperatury barwowe (od 3000 do 5500K) oraz dziesięć poziomów natężenia światła. Natomiast model Alfama RGB Ring Light posiada 168 diod LED, z których 120 emituje światło białe, reszta to diody RGB. Sterowanie odbywa się przy pomocy dołączonego pilota podstawowego lub dodatkowego o zasięgu aż 10 metrów. Do zasilania Natec Alfama Ring Light i Alfama RGB Ring Light wykorzystywany jest przewód USB.



Natec Alfama Ring Light



Natec Alfama RGB Ring Light

Ceny lamp Natec Alfama

Coś wpadło Ci w oko? Jeśli tak to powinna spodobać się również informacja, iż omawiane nowości są już dostępne w sprzedaży, także na naszym rynku. Ile trzeba zapłacić? Ceny każdej z lamp znajdziecie poniżej.

Natec Alfama LED - 79,90 złotych

Natec Alfama LED Color - 99,90 złotych

Natec Alfama Ring Light - 74,90 złotych

Natec Alfama RGB Ring Light - 119,90 złotych

Źródło: Natec