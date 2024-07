Naukowcy ze startupu Inbrain Neuroelectronics zaplanowali pierwszą operację z wykorzystaniem grafenowego implantu mózgowego. Nowa konstrukcja oferuje lepsze właściwości niż standardowe, metalowe implanty, dzięki czemu może być przyszłością medycyny.

Interfejs mózg-komputer to zaawansowana technologia, która umożliwia bezpośrednią komunikację między mózgiem a komputerem. Dzięki niej, osoby mogą kontrolować urządzenia elektroniczne jedynie za pomocą swoich myśli, co otwiera nowe możliwości w dziedzinie medycyny, rehabilitacji oraz technologii asystujących.

W praktyce, interfejs mózg-komputer wykorzystuje elektrody do odczytywania sygnałów mózgowych, które są następnie interpretowane przez specjalistyczne oprogramowanie. Pozwala to na precyzyjne sterowanie komputerami, protezami lub innymi urządzeniami, co znacznie zwiększa autonomię osób z niepełnosprawnościami oraz poprawia ich jakość życia. Niedawno firma Neuralink wszczepiła taki chip, dzięki czemu sparaliżowany człowiek mógł sterować komputerem.

Grafenowe implanty mózgowe

Startup Inbrain Neuroelectronics eksperymentuje z interfejsem mózg-komputer, który korzystałby z grafenowych chipów. IEEE Spectrum tłumaczy, że powód zastosowania grafenu jest bardzo prosty – takie układy są niepodatne na reakcje faradajowskie.

Reakcja faradajowska to proces elektrochemiczny, w którym prąd elektryczny powoduje zachodzenie reakcji chemicznych na elektrodach. Polega na przepływie ładunków elektrycznych, które indukują zmiany chemiczne, takie jak utlenianie (tj. rdzewienie).

Większość implantów jest wykonana z materiału metalowego, podczas gdy ludzki mózg zasadniczo unosi się w wodnym elektrolicie, co w efekcie może powodować zbyt wczesną degradację urządzenia i obniżenie skuteczności w przesyłaniu sygnałów z powrotem do mózgu.

Wkrótce testy pierwszego grafenowego implantu

Zanim jakikolwiek implant mózgowy zostanie przetestowany, musi zostać oceniony pod kątem biokompatybilności u ludzi.

„Przez ostatnie trzy lata pracowaliśmy nad biokompatybilnością poprzez różne badania bezpieczeństwa na dużych zwierzętach. Teraz możemy mieć zielone światło, aby udowodnić dodatkowy poziom bezpieczeństwa u ludzi” - powiedziała Carolina Aguilar, dyrektor generalna i współzałożycielka Inbrain Neuroelectronics.

Pierwsza operacja z wykorzystaniem innowacyjnego implantu odbędzie się jeszcze tego lata. Naukowcy z Inbrain Neuroelectronics planują wszczepić urządzenie na Uniwersytecie w Manchesterze, podczas operacji usunięcia guza mózgu u pacjenta.

Jeśli testy okażą się obiecujące, w przyszłości takie implanty mogą pomóc w leczeniu choroby Parkinsona.