Jak wyobrażam sobie przyszłość budownictwa? Nowoczesne i ekologiczne budynki powstawałyby w maksymalnie kilka dni. No, wygląda na to, że w USA już to mają.

Możliwości szybkiego stworzenia jakiegoś elementu lub przedmiotu dzięki drukarce 3D znamy nie od dziś. Zwykle sprzęt ten służy jednak do precyzyjnej produkcji niedużych elementów. Mój kolega wykorzystywał kiedyś drukarkę 3D do produkcji części zapasowych do swojego drona - na przykład elementów śmigła, czy plastikowej konstrukcji. Wygląda jednak na to, że możliwości takich urządzeń sięgają znacznie dalej. Wystarczy zresztą wspomnieć o najnowszym dziele badaczy z Uniwersytetu Maine w Stanach Zjednoczonych. Ich polimerowa drukarka 3D jest największa na świecie i może zbudować… dom. I to bardzo szybko. Bo w USA już rok temu wydrukowano w 3D pierwszy dwupiętrowy dom.

Factory of the Future 1.0 to największa na świecie polimerowa drukarka 3D

Nazwa imponującego sprzętu zdradza nam wiele i rozbudza wyobraźnie. Nie tylko nie nazwano ją “drukarką”, a “fabryką”, co wskazuje na gigantyczne rozmiary produkowanych komponentów. Nasze myśli szybko kierują się też na to, czy rzeczywiście w przyszłości to w ten sposób będziemy produkować różne rzeczy. Właściwie - czemu nie?

Factory of the Future 1.0 może zbudować cały dom w zaledwie 80 godzin. Pozwala na to jej imponująca prędkość - drukowanie 3D odbywa się z szybkością 240 kilogramów na godzinę. Cały proces wykorzystuje też różne sposoby drukowania.

Drukarka Factory of the Future 1.0 zmienia je w sposób automatyczny w czasie rzeczywistym. Wystarczy więc raz wgrać do niej odpowiedni program, reszta “dzieje się sama”. Dzięki możliwości pracy w wielu trybach drukarka 3D może produkować różne przedmioty i elementy. Sprawdzi się do budowy domów, ale też mostów, czy nawet statków. Łatwo możemy sobie zresztą wyobrazić, że z takimi możliwościami moglibyśmy wydrukować właściwie… cokolwiek.

Naukowcy z Maine wyprodukują dom przyszłości. To nie pierwsza próba

Możliwość bardzo szybkiego wydrukowania domu oznacza oczywiście wielką oszczędność czasu. Nawet zakładając, że taka drukarka jest bardzo droga, może to oznaczać spore zyski, jeśli wprowadzono by ją do komercyjnego użytku. Pracownicy Uniwersytetu Maine w USA już w przeszłości próbowali zresztą przedstawić bardzo nowatorskie podejście do budowy domów.

Ich BioHome3D został wybudowany w stu procentach z materiałów naturalnych i biodegradowalnych. Również w jego przypadku do produkcji wykorzystano technologię drukowania 3D.

Być może stoimy więc u progu niemałej rewolucji, która pozwoli szybko tworzyć ekologiczne domy. Innowacyjne podejście do druku 3D pozwoliło już zresztą na wypdrukowanie pizzy, drukowanie 3D przy pomocy cieklego metalu, a NASA już 10 lat temu zaproponowała drukowanie żywności w 3D.