Nautilus to domyślny menedżer plików w linuksowych dystrybucjach wykorzystujących środowisko GNOME. Szalenie popularny eksplorator już niebawem stanie się dużo lepszy.

W marcu pojawił się GNOME 44, a jego następca – GNOME 45 – ma być gotowy już we wrześniu. Choć konkretów na temat tego, czego powinniśmy się po nim spodziewać, doczekamy się dopiero pod koniec lipca, to już teraz wiemy, że w planach jest między innymi ulepszone dostosowywanie rozmiaru treści na ekranie oraz uproszczona konfiguracja podstawowych ustawień systemowych. Dużej aktualizacji doczeka się także Nautilus – podstawowy eksplorator plików.

Jak zmieni się Nautilus w GNOME 45?

Jedną z kluczowych zmian, które zobaczymy w odświeżonym Nautilusie, jest znaczne zwiększenie wydajności wbudowanej wyszukiwarki. Co więcej, dostęp do niej będzie szybki i łatwy, dzięki skrótowi Ctrl+F. Do tego dojdzie jeszcze ulepszona funkcja bezpośredniego przeciągania obrazów ze stron internetowych do katalogów na dysku.

fot. 9to5Linux

Wprowadzone zostaną również modyfikacje dotyczące aspektów wizualnych. Dzięki przeprojektowaniu ustawień „Widocznych Kolumn” użytkownik będzie mógł swobodnie zmieniać sposób prezentowania elementów w eksploratorze. Poprawiony zostanie również widok siatki (z wyróżnieniem plików oznaczonych gwiazdką), a całe okno Nautilusa będzie lepiej reagować na zmiany rozmiaru.

Wspomina się również o spójnym formacie daty i godziny, lepszej archiwizacji (z możliwością pomijania błędów) czy blokowaniu nieuprawnionego formatowania woluminów. Nie zabraknie także poprawek błędów, co powinno przyczynić się do zwiększenia stabilności i niezawodności menedżera plików na co dzień.

Źródło: 9to5Linux