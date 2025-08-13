Razer pokazuje kontroler dla graczy PC. Oto Wolverine V3 Pro 8K

Razer nie zatrzymuje się i prezentuje nowy sprzęt. Tym razem jest to Wolverine V3 Pro 8K PC – kontroler działający w trybie bezprzewodowym i przewodowym z odświeżaniem sygnału na poziomie 8000 Hz. Oto jego funkcje oraz cena.

Razer sypie nowościami jak z rękawa. Niedawno ujawniono słuchawki BlackShark V3 Pro oraz myszkę Cobra HyperSpeed. Do grona esportowych urządzeń dołącza Wolverine V3 Pro 8K PC.

Wolverine V3 Pro 8K PC w szczegółach

Kontroler obsługuje częstotliwość odświeżania sygnału 8000 Hz w trybie przewodowym i bezprzewodowym. Zastosowane drążki TMR (Tunnel Magnetoresistance) z wymiennymi nakładkami charakteryzują się stałym oporem mechanicznym i wysoką odpornością na zużycie. Technologia TMR eliminuje zjawisko dryfowania.

Model Wolverine V3 Pro 8K PC to najlżejszy bezprzewodowy kontroler e-sportowy Razer. W komplecie dostarczane jest etui ochronne oraz pleciony przewód o długości 2 m.

Funkcje

Kontroler wyposażono w cztery tylne przyciski typu "mouse click” oraz dwa górne przyciski "claw grip bumpers”, wszystkie w pełni programowalne i charakteryzujące się czasem reakcji porównywalnym z topowymi myszami Razer.

Funkcja Razer Pro HyperTriggers umożliwia natychmiastowe przełączanie pomiędzy trybem krótkiego, szybkiego aktywowania przycisku a pełnym zakresem analogowego ruchu.

Przyciski Mecha-Tactile PBT oraz 8-kierunkowy D-Pad wykonano z odpornego na zużycie tworzywa PBT, wyposażając je w mikroprzełączniki generujące wyraźny, precyzyjny klik.

Oprogramowanie Razer Synapse 4 umożliwia konfigurację czułości drążków, zmianę przypisania funkcji przycisków oraz zapisanie do czterech profili w pamięci kontrolera, dostosowanych do pracy z komputerem PC.

Wersja przewodowa, czyli Wolverine V3 Pro 8K Tournament Edition

Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC to przewodowa wersja kontrolera, przeznaczona dla użytkowników wymagających eliminacji wszelkich opóźnień sygnału. Zachowuje pełen zestaw funkcji modelu bezprzewodowego, oferując maksymalną precyzję i natychmiastową reakcję dzięki bezpośredniemu połączeniu kablowemu.

Wersja turniejowa wykorzystuje technologię 8000 Hz HyperPolling, drążki TMR odporne na dryf, spusty Razer Pro HyperTriggers oraz przyciski Mecha-Tactile PBT, zapewniając maksymalną kontrolę i minimalne opóźnienia w sytuacjach wymagających reakcji w czasie rzeczywistym.

Cena i dostępność