Helldivers 2 na Xbox. Crossover z Halo to w zasadzie pewniak

Wielkimi krokami zbliża się premiera Helldivers 2 na Xbox. Wszystkie znaki na niebie wskazują, że debiut na nowej platformie odbędzie się w asyście marki Halo. Crossover to w zasadzie pewniak.

26 sierpnia 2025 r. odbędzie się premiera Helldivers 2 na Xbox. Gra trafi na konsole Xbox Series X|S. Wyprzedzając pytania – kooperacyjna strzelanka nie będzie dostępna w usłudze w Game Pass, więc pozostaje kupić egzemplarz gry w cenie ok. 180 zł.

Helldivers 2 x Halo

By przygotować graczy do premiery Helldivers 2 na Xbox, twórcy udostępnili nowy zwiastun. Gdy włączyłem go po raz pierwszy, szybko wkradła się nuda. Materiał to w praktyce kompilacja ujęć z poprzednich zwiastunów, prezentacji Warbondów, czy większych aktualizacji. Wszystko to już widzieliśmy. Najlepsze jest jednak na samym końcu.

Od 1:13 słyszymy motyw muzyczny wyraźnie nawiązujący do Halo 3: ODST z 2009 r. Ta odsłona serii Halo jest specyficzna, gdyż nie pokazuje Master Chiefa w akcji, tylko członka sił tytułowego oddziału ODST - Orbital Drop Shock Trooper.

Co zobaczymy?

Na czym mógłby polegać crossover? Szczegółów nie znamy, ale Helldivers 2 ma już za sobą jeden crossover, konkretnie to z Killzone. Wtedy gracze otrzymali specjalną broń-manewr znaną z trzeciej odsłony serii – StA-X3 WASP. Pojawił się nowy pancerz oraz trzy bronie podstawowe, wszystko rzecz jasno sprytnie zaimplementowane przez deweloperów pod pretekstem nowej, globalnej misji dla społeczności. Crossover z Killzone był dostępny do kupienia za wirtualną walutę (Super Kredyty) generowaną w toku rozgrywki lub kupowaną za prawdziwe pieniądze (z wyjątkiem StA-X3 WASP, które zostało udostępnione wszystkim bez wyjątku).

W ostatnim czasie graczom Helldivers 2 zostały powierzone nowe funkcje, a wśród nich figuruje opcja wydawania rozkazów żołnierzom SEAF (Super Earth Armed Forces). Kto wie, czy crossover z Halo nie umożliwi “zrzucanie” żołnierzy ODST, którzy jako NPC będą udzielać wsparcia w kluczowych momentach.