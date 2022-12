Max – zapamiętaj tę nazwę, bo już wkrótce tak właśnie możemy mówić na najgroźniejszego rywala usługi Netflix.

Najgroźniejszy rywal dla Netflix to… HBO Max

Netflix jest obecnie bezkonkurencyjny. Choć Disney+ zbliża się do niego w niezwykle szybkim tempie, na dobrą sprawę nie jest w stanie na razie mu zagrozić. Podobnie nie może tego obecnie zrobić HBO Max, ale nadchodzące w obrębie tej usługi zmiany mogą okazać się pomocne.

Od pewnego już czasu wiemy, że w przyszłym roku usługa HBO Max odejdzie do przeszłości, podobnie jak Discovery+ (które w Polsce akurat jest częścią Playera). Jako że oba (czy – jak u nas – wszystkie trzy) serwisy należą do tego samego właściciela, czyli grupy Warner Bros. Discovery, mają się wkrótce połączyć w jedną megausługę. Do tej pory nie wiedzieliśmy, jak będzie się nazywać, ale od początku utrzymywano, że w nazwie nie pojawi się ani Warner Bros., ani Discovery, ani nawet HBO. I faktycznie, wygląda na to, że nowa nazwa to po prostu… Max.

Max, czyli HBO, Discovery i Warner Bros. w jednym

Nowa usługa ma zadebiutować już wiosną i choć rzecznik grupy powiedział w wywiadzie dla CNBC, że ostateczna decyzja co do nazwy jeszcze nie zapadła, proste Max jest aktualnie najmocniejszą kandydaturą. Bez wątpienia dobrze też będzie odzwierciedlać charakter usługi, która ma w sobie łączyć obszerne katalogi kilku dużych marek: z HBO, Warner Bros. Discovery i DC Comics na czele. W Polsce dochodzi jeszcze na przykład TVN.

Prawdopodobnie więc to właśnie Max będzie jednym z najgroźniejszych rywali dla Netflix. Na razie jednak nie tylko nazwa, ale te cena nie została ujawniona, a to bez wątpienia odegra istotną rolę w tej walce. Jedyna potwierdzona informacja to termin debiutu: wiosna 2023.

Źródło: Engadget, CNBC