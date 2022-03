Netflix to płatna platforma streamingowa, która nie ma w zwyczaju dawać wiele za darmo. Rosyjska inwazja na Ukrainę doprowadziła jednak do tego, że Netflix postanowił podzielić się ze światem jednym filmem ze swojej biblioteki. Jak go zobaczyć?

Legalny film za darmo od Netflix to rzecz, której jeszcze nikt nie widział. Rozpętanie wojny przez Władimira Putina sprawiło już jednak tyle cudów, że rozrzutność streamingowego giganta nie może dziwić. Jego gest jest dowodem solidarności z Ukrainą, a sam film udostępniany ze szczególnie ciepłą dedykacja dla odbiorców w Rosji. Co to za produkcja i jak ją zobaczyć?

Jaki film Netfix udostępnił za darmo?

Film, który za darmo udostępnił Netflix to obecny na platformie od października 2015 roku pełnometrażowy dokument Jewgienija Afiniejewskiego „Zima w ogniu” (Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom). Produkcja jest relacją z protestów ulicznych, które ogarnęły Ukrainę na przełomie 2013 i 2014 roku, czyli krwawo tłumionego Euromajdanu.

Trudno znaleźć bardziej wymowną opowieść o dążeniu Ukraińców do uniezależnienia się od rosyjskich wpływów, ale film Afiniejewskiego warto zobaczyć także niezależnie od tematyki. Jest przede wszystkim niezłym dokumentem. W 2016 roku był nominowany do Oskara i zdobył nagrodę publiczności na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto.

Jak obejrzeć film Netflixa za darmo?

„Zima w ogniu” jest cały czas dostępna w bibliotece Netflix. Bez opłat można ją jednak zobaczyć korzystając z serwisu YouTube. Netflix umieścił tę produkcję na konkurencyjnej platformie, ale w miejscu o olbrzymim zasięgu, bo na swoim głównym kanale promocyjnym:

W trzy dni „Zima w ogniu” dorobiła się w ten sposób ponad 400 tysięcy wyświetleń. Mimo to jej dotarcie do rosyjskich odbiorców może być ograniczone, ponieważ korzystanie z YouTube w ich kraju nie jest legalne. Serwis ten został zablokowany w dniu 4 marca br. razem z Twitterem i Facebookiem. Netflix zablokowany ostatecznie nie został, ale platforma sama wycofała rosyjskim abonentom subskrypcje 6 marca 2022 roku.

Źródło: YouTube, Twitter