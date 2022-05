Transmisje na żywo to kolejny pomysł, jaki zrodził się w głowach zarządzających serwisem Netflix. Czy w jakimkolwiek stopniu takie rozwiązanie mogłoby pomóc na ostatnie problemy?

Netflix z transmisjami na żywo? Są takie pomysły

Coraz więcej osób zadaje sobie pytanie ile kosztuje Netflix i czy warto za niego płacić. Spadek liczby abonentów odnotowany w minionym kwartale musiał wywołać większy popłoch, bo co rusz pojawiają się doniesienia na temat kolejnych pomysłów rodzących się w głowach zarządzających tym serwisem. Była mowa o opłatach za współdzielenie konta, a także wprowadzeniu reklam, teraz natomiast pojawiają się wzmianki o kolejnej możliwej funkcjonalności.

Jak dowiedział się portal deadline, Netflix nie wyklucza poszerzenia swojej oferty o transmisje na żywo. Niewielka grupa osób podobno jest już na wstępnych etapach opracowywania tego rozwiązania. Na szczegóły, a tym bardziej jakikolwiek harmonogram oczywiście za wcześnie.

Co na żywo mógłby pokazywać Netflix, a co wydaje się tylko fantasmagorią?

Od razu rodzą się pytania i to niekoniecznie dotyczące terminu, w jakim nowe rozwiązanie mogłoby się pojawić. Niektórych bardziej zastanawia, co Netflix mógłby pokazywać na żywo. Wedle przywołanego już źródła, trudno mówić o zaskoczeniu. Wymieniane są bowiem przede wszystkim formaty komediowe (głównie stand-up), do których bazą mogły być doświadczenia z festiwalem Netflix Is A Joke.

Niektórzy idą dalej i sugerują reality show oraz talent show. Jeszcze inni zaznaczają, że transmisje na żywo tak naprawdę są przydatne głównie podczas transmisji sportowych. Netflix zdaje sobie sprawę, że mogłoby to okazać się świetnym strzałem, pierwsze wizje miały pojawić się już jakiś czas temu, po sukcesie serii Formula 1: Jazda o życie. Tyle tylko, że tu trzeba byłoby zadbać nie tylko o odpowiednie rozwiązania techniczne, ale i np. licencje, a tych, zwłaszcza do najpopularniejszych dyscyplin, nikt łatwo nie odda.

Czy transmisje na żywo byłyby dla Was dodatkowym magnesem przyciągającym na Netflix?

Źródło: deadline, foto: pixabay