Netflix szuka uczestników do reality show inspirowanego serialem Squid Game. Do wygrania jest 4,56 miliona dolarów. Czy będzie krwawo i jak zgłosić się do Squid Game: The Challenge?

Netflix w ostatnich ma dużo ekscytujących wieści dla fanów serialu Squid Game. Najpierw zaskoczył zapowiedzią sezonu 2, a zaraz po nim intrygującym zaproszeniem do realnej zabawy w Squid Game.

rozwiń

Na czym będzie polegało Squid Game: The Challenge?

Squid Game: Challenge będzie programem z gatunku reality show, inspirowanym kultowymi koreańskim serialem. Podobnie jak w produkcji fabularnej bez charakteru godnego Seon Gi-huna się nie obędzie. Uczestnicy wygrają wszystko, albo nic. Wśród 456 graczy zwycięzca może być tylko jeden. Aby nim zostać i zakończyć rywalizację z 4,56 milionami dolarów w kieszeni, trzeba będzie sprostać serii wyzwań w świecie przypominającym serialowe uniwersum.

Jak zgłosić się do Squid Game:The Challenge

Program Squid Game: The Challenge obejrzymy na Netflixie najwcześniej w przyszłym roku. Obecnie rozpoczęły się poszukiwania uczestników. Swoje zgłoszenia do roli gracza mogą przesyłać kandydaci z USA, Wielkiej Brytanii oraz reszty świata.

Warunki, jakie muszą spełnić chętni do udziału w Squid Game: The Challenge Netflixa:

ukończone 21 lat,

ważny paszport i brak formalnych przeszkód do podróży w dowolny rejon świata,

dostępność przez 4 tygodnie (wstępny termin został określony na początek 2023 roku i może się zmienić)

Zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza:

W jego treści należy podać dane teleadresowe, dołączyć serię zdjęć własnej osoby i wyrazić zgodę na przetwarzanie tych informacji przez organizatora castingu.

Czy udział w Squid Game: The Challenge może być niebezpieczny?

Win or lose, all players will leave unscathed . But if you win, you win big!

- obiecuje Netfix kandydatom na uczestników Squid Game: The Challenge

Wydaje się więc, ze do wzięcia w netflixowych Squid Game są całkiem przyzwoite pieniądze, a eliminacja nie jest równoznaczna ze śmiercią. Stracić można tylko miesiąc z życia.

Źródło: Netfix