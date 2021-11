AV1 jest jednym z najnowszych mechanizmów kodowania oraz dekodowania treści audio i wideo. Netfilx rozpoczął jego wdrożenie w swoim strumieniowaniu. Co to oznacza dla użytkowników serwisu?

Kodek AV1 jest efektem współpracy kilku wielkich marek zrzeszonych w ramach Alliance for Open Media. Oprócz Netflixa pracowały nad nim: Amazon, Apple, Google, Meta, IBM, Intel. Mozilla. Netflix stosuje AV1 już od niemal roku dla treści strumieniowanych przy użyciu aplikacji na urządzeniach mobilnych.

Ekrany telefonów oraz tabletów są jednak tylko marginesem sposobu odtwarzania streamingu, po jaki sięgają użytkownicy Netflixa. Dlatego platforma zdecydowała się uwzględnić kodek AV1 także dla treści odtwarzanych na większych ekranach.

Co kodek AV1 zmieni dla użytkownika Netflixa?

Strumieniowanie AV1 pozwala Netfilxowi na bardziej powszechne udostępnianie materiału z tą samą rozdzielczością i prędkością odtwarzania, jaką oferuje materiał źródłowy. Dla użytkownika oznacza to także, że jakość jego łącza internetowego ma mniejsze znaczenie dla komfortu odtwarzania materiałów o wysokiej jakości (np. 4K) oraz dużej szybkości odtwarzania (np. HFR).

Zalety te wydają się wręcz niezbędne w przypadku aplikacji mobilnej. Jeśli jednak odtwarzamy streaming korzystając z odbiornika telewizyjnego zazwyczaj idzie to w parze ze stabilnym łączem internetowym. Większe zmiany sposobu kodowania wydają się Netfixowi zbędne. Okazuje się jednak, że kodek AV1 w przypadku odbiorników telewizyjnych niesie ze sobą jeszcze więcej korzyści, niż podczas wykorzystania kompaktowych ekranów smartfonów.

W trakcie testów nowej technologii strumieniowania na odbiornikach telewizyjnych okazało się, że AV1 przekłada się na funkcjonalność usługi, jaka dostępna jest użytkownikowi:

Na niektórych telewizorach zauważalne spadki jakości zostały zredukowane nawet o 38%.

Zaobserwowaliśmy średnio 2% zmniejszenie opóźnienia odtwarzania w przypadku przesyłania strumieniowego AV1.

W przypadku sesji kwalifikujących się do 4K czas trwania przesyłanych strumieniowo filmów 4K wydłużył się średnio o około 5%.

Możemy więc liczyć, że dzięki kodekowi AV1 na platformie Netflix łatwiej będzie o lepszą jakość odtwarzania. Film lub serial załaduje się szybciej i nie będzie nas zmuszał do obniżenia jakości multimediów. Łatwiej też będzie korzystać z serwisu w sytuacjach, kiedy łącze internetowe pozostawia coś do życzenia.

Kiedy można się spodziewać poprawy jakości na Netflixie?

Zmiany strumieniowania Netflix będzie wprowadzać stopniowo dla całej swojej biblioteki. Jako pierwsze zostanie kodekiem AV1 zostaną wzbogacone produkcje o największej popularności, przy czym priorytet mają materiały, które źródłowo dysponują najwyższą jakość odtwarzania. Film w jakości 4K i z podwyższoną częstotliwością odtwarzania będzie miał pierwszeństwo wśród podobnie popularnych.

Na jakich urządzeniach będzie dostępne strumieniowanie AV1 Netflixa?

Do korzystania z materiałów strumieniowanych z wykorzystaniem AV1 będzie niezbędny odbiornik telewizyjny, który go obsługuje. Netflix nie opublikował kompletnej listy modeli telewizorów i przystawek, a użytkownicy powinni w tej kwestii posiłkować się instrukcją obsługi swojego urządzenia. Strumieniowania AV1 nie należy aktualnie spodziewać się podczas odtwarzania z uruchomionym HDR. Aktualnie jest to opcja, nad której implementacją Netflix dopiero pracuje.

Warto też pamiętać, że kodek AV1 będzie wdrażany przez wiele miesięcy i bardzo długo uzupełnieniać go będzie kodowanie HEVC i MPEG4 AVC. Dzięki temu faza wdrożenia ma się odbywać bez większego wpływu na użytkownika. Ewentualny problem techniczny, wynikający z niekompatybilności rozwiązania będzie rozwiązywany przywróceniem starszego mechanizmu kodowania.Netflix bierze pod uwagę, że mogą się one wydarzyć. Deklaruje jednak, że będzie to zjawisko monitorowane, a problemy rozwiązywane przy współpracy z producentami sprzętu.

W przypadku właścicieli konsoli na strumieniowanie AV1 mogą obecnie liczyć posiadacze PlayStation4 Pro. O innych markach oraz modelach sprzętu dla graczy Netflix nie wspomina. Wydaje się jednak, że właściciele nowszych Xboksów oraz PS5 mogą czuć się wystarczająco zaopatrzeni, żeby ze strumieniowania AV1 korzystać. Jeśli nie teraz, to w niedalekiej przyszłości.