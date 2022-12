Koniec roku na Netfliksie przebiega bardzo dynamicznie. Kolejną nowością, która właśnie została zapowiedziana jest pojawienie się pierwszej transmisji na żywo. Czy to oznacza, że Netflix zamierza być jak telewizja i oferować programy nadawane na żywo?

Wiele się dzieje na Netfliksie z końcem roku

Najważniejszą zapowiadaną zmianą, o której właściciele platformy mówili przed końcem 2022 roku jest walka z współdzieleniem kont. Od stycznia 2023 roku osoby, które nie mieszkają pod jednym adresem z właścicielem konta mogą mieć problem.

Nikt się nie spodziewał również tego, że Netflix w wyniku współpracy z Nike udostępni szereg seriali treningowych na platformie. Równie zaskakujące jak filmy fitness jest też to, że Netflix zapowiedział właśnie pierwszy program transmitowany na żywo.

Pierwszy program nadawany na żywo na Netfliksie

Netflix do tej pory znacznie różnił się od klasycznej telewizji głównie z uwagi na to, że każdy dostępny materiał był możliwy do uruchomienia na żądanie użytkownika. Na tym właściwie polegają platformy VOD, które użytkownicy doceniają właśnie ze względu na brak ścisłego harmonogramu nadawania rodem z telewizji.

Okazuje się jednak, że Netflix chce w pewnym stopniu zbliżyć się charakterem do klasycznej „tefałki” i zapowiada pierwszy program nadawany na żywo. Trzeba jednak na niego zaczekać kilka miesięcy, bo premierę zaplanowano na dzień 4 marca 2023 roku.

Co zobaczymy w programie na żywo Netfliksa?

Transmisja na żywo na Netfliksie będzie limitowana. Oznacza to, że w marcu nie wystartuje kanał, który nadaje programy ciągiem. Będzie to natomiast jeden materiał, którego autorem jest Chris Rock.

Amerykański twórca stand-up wystąpi ze swoim programem na żywo na Netfliksie o godzinie 4:00 (czasu polskiego). Jeśli zatem zechcesz sprawdzić, jak platforma VOD poradzi sobie z realizacją programu na żywo - musisz uporać się z niezbyt sprzyjającą godziną wystartowania programu.

Sam program nie budzi wielkich emocji, ale plany Netfliksa już tak

Netflix co prawda nie mówi o planach rozpowszechnienia na platformie programów na żywo, ale zapowiedziany właśnie występ Chrisa Rocka może świadczyć o tym, że w przyszłości tego typu wydarzeń będzie coraz więcej.

Trudno mówić tutaj o jakichkolwiek planach uruchomienia całodobowej telewizji na żywo na Netfliksie, ale ekskluzywne występy nadawane na żywo są jak najbardziej w zasięgu tego, co może zaoferować gigant streamingowy.

Jak myślicie, Netflix ma szansę zebrać nowych użytkowników dzięki częstszym wydarzeniom nadawanym na żywo? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: YouTube @Netflix Is A Joke