Zaliczacie się do grona abonentów serwisu Netflix? Opłacacie go samodzielnie czy na spółkę? Ta druga opcja bywa nadużywana i ponownie pojawiają się podchody pod ukrócenie tego procederu.

Współdzielący konta Netflix na celowniku, tym razem to Włosi

Ponownie, bo nie jest to nowy temat. Odbił się dość szerokim echem już na początku zeszłego roku. Do tego stopnia, że Netflix dość szybko zareagował i wydał uspokajający komunikat mówiący, iż nie chce „dokręcać śruby”. Uwierzyliście?

Jak na niechęć do zmian przeprowadzanych jest sporo testów. Tym razem odbywają się one we Włoszech, gdzie Netflix prezentuje ekran ostrzegawczy skierowany do osób, które dzielą się hasłami do serwisu. Nie odbiega on tego, jaki można było oglądać w zeszłym roku w innych krajach. Znów można dokonać weryfikacji otrzymanym (drogą SMS lub e-mail) kodem, ewentualnie założyć nowe, własne konto.

Czy dzielenie konta Netflix jest legalne?

Kilka miesięcy temu Netflix zdecydował się zaktualizować cennik w Polsce. Obecnie trzy oferowane pakiety kosztują u nas 29 zł miesięcznie, 43 zł miesięcznie oraz 60 zł miesięcznie. Różnice wynikają nie tylko z jakości wideo, ale też liczby ekranów, na jakich można korzystać z jednego konta. Więcej szczegółów z tym związanych znajdziecie w naszej wcześniejszej publikacji.

Warto wiedzieć, że cała sprawa nie dotyczy dzielenia się hasłem w ramach jednego gospodarstwa domowego, bo na to Netflix pozwala. Coraz więcej mówi się o tym, że problemem jest współdzielenie konta ze znajomymi, dalszą rodziną lub w ogóle pomiędzy przypadkowymi osobami.

Dlaczego? Oczywiście chodzi o pieniądze. Wszystko wskazuje na to, że Netflix chciałby wprowadzić poważniejsze ograniczenia, ale jednocześnie nie zdenerwować przy tym zbyt wielu użytkowników obecnie szukających oszczędności. Wydaje się to dość trudnym zadaniem, bo w przypadku konieczności opłacania abonamentu samodzielnie część z nich może całkowicie zrezygnować z tego serwisu. Z drugiej strony pewnie będą i tacy, którzy zdecydują się na własne konto. Pytanie, które grono okazałoby się liczniejsze. Jak sądzicie?

