Ile kosztuje Netflix? Cena w 2023 roku została na razie utrzymana na dotychczasowym poziomie. Wyjaśniamy, ile aktualnie trzeba zapłacić za pakiety Netflix i co otrzymujemy w zamian. A może da się wykupić abonament taniej?

Netflix: cena w 2023 roku bez zmian. Przynajmniej na razie

Ile kosztuje Netflix w 2023 roku? Dobra wiadomość na sam początek jest taka, że ten, podobnie jak inne serwisy streamingowe, nie podrożał po Nowym Roku. Jeśli więc znajdujesz się już w gronie abonentów, to za dostęp do usługi w najbliższych miesiącach będziesz płacić tyle samo, co do tej pory. Ten sam cennik obowiązuje też w przypadku nowych użytkowników.

Będzie podwyżka ceny Netflix?

Żeby jednak nie było tak kolorowo, to nie jest wcale wykluczone, że za kilka miesięcy cena Netflix jednak wzrośnie. Powody, by tak przypuszczać, są co najmniej trzy. Całkiem niedawno dostęp do serwisu podrożał bowiem w Stanach Zjednoczonych (o 1 – 2 dolary w zależności od pakietu), w Irlandii (o 1 – 3 euro w zależności od pakietu) oraz w Wielkiej Brytanii (o 1 – 2 funty w zależności od pakietu).

Biorąc pod uwagę te informacje można spodziewać się, że w najbliższych miesiącach abonament Netflix w Polsce wzrośnie o około 5-10 złotych. Podkreślmy jednak, że nie ma jak na razie żadnych oficjalnych zapowiedzi tego typu. Skoro tak, to przejdźmy do odpowiedzi na kluczowe pytanie, czyli…

Ile kosztuje Netflix na miesiąc?

W przypadku usługi Netflix abonament wynosi co najmniej 29 złotych miesięcznie. Taki jest koszt najtańszego z trzech dostępnych pakietów. To mniej więcej tyle samo, ile trzeba zapłacić za HBO Max czy Disney+. Więcej natomiast niż kosztuje Amazon Prime Video, Player czy CDA Premium, a mniej niż Apple TV+.

Jeśli jednak liczysz na udogodnienia (takie jak możliwość oglądania treści na kilku urządzeniach równocześnie czy też wyższa jakość wideo), musisz celować w droższe pakiety Netflix: za 43 albo i 60 złotych miesięcznie. Poniżej przedstawiamy porównanie poszczególnych planów, wraz z ich cenami.

Netflix: pakiety – cena i różnice Cecha \ Plan: Podstawowy Standard Premium Katalog: Ponad 6000 filmów, seriali i programów Ponad 6000 filmów, seriali i programów Ponad 6000 filmów, seriali i programów Rozdzielczość wideo: SD (480p) Full HD (1080p) 4K Ultra HD (2160p) Obsługa HDR: nie nie tak Liczba ekranów: 1 2 4 Liczba profili: maks. 5 maks. 5 maks. 5 Zapis i oglądanie offline: tak tak tak Cena: 29 zł miesięcznie 43 zł miesięcznie 60 zł miesięcznie

Jeśli chodzi o najważniejsze podobieństwa, to kluczowa informacja jest taka, że w każdym planie mamy dokładnie taki sam katalog filmów i seriali (w tym nowości Netflix Originals).

Na pewno jednak widzisz też, że są dwie istotne cechy, którymi pakiety różnią się od siebie (pomijając, rzecz jasna, cenę). Pierwszą jest liczba ekranów, na jakich równocześnie można oglądać treści. W przypadku planu Podstawowego ograniczenie jest absolutne (wynosi: 1), w Standardzie realny staje się na przykład taki scenariusz, w którym oglądasz film na telefonie, a partner – inny, na telewizorze. Z kolei pakiet Premium pozwala oglądać wideo na 4 ekranach równocześnie.

Drugą różnicą jest jakość wideo: od SD do 4K, a w tym ostatnim przypadku dochodzi do tego jeszcze szeroki zakres dynamiki, czyli po prostu HDR. Jeśli tylko pozwala na to sam materiał oraz przepustowość twojego łącza (jeśli nie masz pewności, to zrób mu speedtest), to wideo na ekranie jest ostre i kontrastowe.

Warto tu zaznaczyć, że już niebawem w pakiecie Podstawowym jakość zostanie podwyższona do HD (720p).

Regularne oglądanie – ile kosztuje Netflix na rok?

Wiesz już, ile kosztuje Netflix na 1 miesiąc. Jeśli jednak swój budżet planujesz nie w ujęciu miesięcznym, lecz rocznym, to zobacz też, jak wygląda w przypadku usługi Netflix cennik na rok. Niestety rozliczanie i tak jest comiesięczne, w związku z czym nie możesz liczyć przy tym na żaden rabat. Usługodawca nie oferuje tu żadnych lojalnościowych zniżek (w przeciwieństwie choćby do HBO Max czy Disney+). Wygląda to więc tak:

plan Podstawowy kosztuje 12 x 29 zł = 348 zł rocznie

kosztuje 12 x 29 zł = plan Standard kosztuje 12 x 43 zł = 516 zł rocznie

kosztuje 12 x 43 zł = plan Premium kosztuje 12 x 60 zł = 720 zł rocznie

Teraz powinno stać się jasne to, czy korzystanie z usługi Netflix ci się opłaca, czy też niekoniecznie.

Podsumowanie: pakiety Netflix – cennik (2023): plan Podstawowy kosztuje 29 zł miesięcznie . Oferuje wideo w jakości SD (480p) na 1 ekranie

. Oferuje wideo w jakości SD (480p) na 1 ekranie plan Standard kosztuje 43 zł miesięcznie . Oferuje wideo w jakości Full HD (1080p) na 2 ekranach równocześnie

. Oferuje wideo w jakości Full HD (1080p) na 2 ekranach równocześnie plan Premium kosztuje 60 zł miesięcznie. Oferuje wideo w jakości 4K (2160p) + HDR na 4 ekranach równocześnie

Jak płacić mniej za Netflix?

Abonament nie jest może przesadnie drogi, ale i tak wiele osób szuka sposobów, by zapłacić za niego mniej. Jednym z rozwiązań jest wykupienie abonamentu w kraju, w którym jest on po prostu niższy (w Argentynie czy też w Turcji). Trzeba w tym celu skorzystać z VPN, ale tak naprawdę nie zalecamy tej opcji, a to ze względu na prosty fakt, że nie jest to działanie zgodne z regulaminem usługi. W takim razie…

Jak, gdzie i w ogóle czy można kupić taniej Netflix w Polsce?

Niektórzy zastanawiają się na przykład, czy warto kupić Netflix na Allegro, gdzie czasem można znaleźć bardzo atrakcyjne oferty – już od kilku złotych za miesiąc. Odpowiedź jest krótka i brzmi: nie. To nie jest legalne działanie, a do tego może wiązać się z rozmaitymi problemami natury technicznej.

Mimo wszystko niewykluczone jednak, że niebawem faktycznie pojawi się możliwość zaoszczędzenia pieniędzy…

Tańszy Netflix z reklamami

W Polsce na razie nie jest dostępny, ale w niektórych krajach pojawił się już dodatkowy plan Netflix z reklamami. Jest zdecydowanie tańszy:

w Stanach Zjednoczonych kosztuje 6,99 dol. miesięcznie (czyli o 3 dolary mniej niż Podstawowy),

w europejskich krajach kosztuje 5-6 euro miesięcznie (czyli o ok. 3 euro mniej niż Podstawowy).

W Polsce można się więc spodziewać ceny w okolicach 20 złotych na miesiąc (a może i niższej). Pozostaje jednak pytanie o to, czy warto będzie skorzystać z tej opcji. Plusem jest niższy abonament, a jakie są minusy? Przede wszystkim: kilka minut reklam na każdą godzinę oglądania wideo. Następnie: brak możliwości pobierania treści do późniejszego oglądania offline. Wreszcie: katalog uboższy także o te najgłośniejsze filmy i seriale, jak House of Cards, Peaky Blinders, Morbius czy Uncharted.

Dzielenie się kontem Netflix – czy jest legalne?

Do tej pory jednym z najpopularniejszych sposobów na to, by płacić mniej za Netflix, było dzielenie się kontem. No bo ile kosztuje Netflix dla 4 osób? Wystarczy wykupić najwyższy abonament (pozwalający na oglądanie treści na 4 urządzeniach naraz) i podzielić go między znajomych. Wychodziło po 15 złotych na głowę. Niemniej jednak nie jest to działanie zgodne z polityką usługi.

Netflix przez lata przymykał na to oko, ale od 2023 roku zamierza się poważnie zabrać za ten temat. W styczniu Netflix przedstawił nowe zasady współdzielenia kont w Polsce. Zgodnie z nimi użytkownicy będą musieli się co jakiś czas dodatkowo uwierzytelniać, aby udowodnić, że są członkami jednego gospodarstwa domowego.

No to ile osób może korzystać z jednego konta na Netflix?

O ile dzielenie konta pomiędzy osobami mieszkającymi w różnych lokalizacjach jest nielegalne, to już korzystanie z jednego pakietu przez wszystkich domowników jest jak najbardziej w porządku (w myśl regulaminu). Netflix umożliwia utworzenie pięciu profili. Dla każdego z nich można także ustalić odpowiednie ograniczenia wiekowe.

Darmowy Netflix niestety już nie istnieje

Na marginesie warto też wspomnieć o darmowym okresie próbnym. Netflix kiedyś oferował jeden miesiąc bez opłat, ale od dłuższego już czasu nie daje takiej możliwości. Darmowy Netflix zatem nie istnieje. Podobnie sytuacja wygląda zresztą u konkurencji.

Jak się płaci za Netflix? Jak wykupić abonament?

Abonament Netflix można opłacić na kilka różnych sposobów, przy czym zawsze jest to samoodnawiająca płatność cykliczna. Mówiąc wprost: rejestrujesz się raz, a pieniądze automatycznie schodzą z konta co miesiąc. Konieczne jest więc podpięcie „źródła” tych pieniędzy. Możesz połączyć swoje konto z wybranym narzędziem płatniczym:

karta kredytowa lub debetowa (Visa, MasterCard, American Express)

karta przedpłacona (Visa, MasterCard, American Express)

karta wirtualna

karta podarunkowa Netflix

konto PayPal

Istnieje również możliwość opłacenia abonamentu Netflix poprzez dodanie go do rachunku u któregoś z operatorów. Podmioty, które dają taką możliwość, to:

Orange

T-Mobile

Play

CANAL+

Vectra

Czy opłaca się kupić Netflix?

Netflix jest aktualnie największym i najpopularniejszym serwisem VOD – nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. W naszym kraju oferuje dostęp do ponad 6 tysięcy filmów i seriali, wśród których znajdują się zarówno klasyczne tytuły, bardziej lub mniej popularne dramaty, komedie, thrillery, horrory czy animacje z ostatnich lat, jak i zupełne nowości (niektóre z nich realizowane są specjalnie na zamówienie Netflix – coraz częściej są to także polskie produkcje).

Olbrzymim atutem usługi jest także kompatybilność z większością urządzeń. Filmy i seriale na Netflix można oglądać zarówno na komputerze (z poziomu przeglądarki internetowej), jak i na telefonie, tablecie czy telewizorze. Aplikację znajdziesz na wszystkich platformach Smart TV, a także na rozmaitych odtwarzaczach multimedialnych i konsolach do gier.

A może masz już dość? Oto jak zrezygnować z Netflix

Korzystanie z Netflix nie wymaga żadnych długoterminowych zobowiązań. W każdej chwili możesz zrezygnować z opłacania abonamentu, bez żadnych dodatkowych opłat czy kar. W takim przypadku z usługi możesz korzystać do końca okresu, za który dokonano płatności (a pakiet odnawiany jest co miesiąc). Aby zrezygnować, udaj się na stronę Konto i wciśnij „Anuluj członkostwo”.

Zobacz, jak wygląda rezygnacja z Netflix i jakie mogą być powody, by się na nią zdecydować.

Tak anulowane członkostwo możesz też naturalnie przywrócić. Wystarczy w tym samym miejscu, co wcześniej, kliknąć „Odnów członkostwo”. To dobre rozwiązanie, gdy wszystko, co cię interesowało, masz już obejrzane – po kilku miesiącach na pewno pojawią się kolejne ciekawe filmy i seriale.

Źródło: Netflix, informacja własna