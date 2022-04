Polskie produkcje to istotna część oferty, jaką może pochwalić się Netflix. Sympatycy rodzimych produkcji nie powinni w najbliższych miesiącach narzekać.

Netflix szykuje 18. nowych polskich produkcji

Niemal przy każdej okazji Netflix przypomina nam, iż systematycznie rozbudowuje katalog o polskie filmy i seriale. Nie wszystkie okazują się hitami, ale sporo ciekawego już widzieliśmy. I miejmy nadzieję, że będzie więcej. Lada moment można będzie obejrzeć między innymi serial Zachowaj spokój oraz filmy Poskromienie złośnicy i 365 dni: Ten dzień, ale na tym nie koniec. Właśnie zapowiedziano aż 18. kolejnych nowych polskich produkcji.

Podział okazuje się bardzo sprawiedliwy, połowa to filmy, a połowa seriale. Dokładne daty premier póki co nie są znane. Netflix zapewnia jedynie, że wszystkie wymieniane tutaj produkcje zadebiutują w tym lub w przyszłym roku.

„Polskie produkcje poruszają widownię na całym świecie: wzruszają, bawią, fascynują i zachęcają do rozmowy. Nadchodzące miesiące to czas filmowych i serialowych premier, które dotykają rozmaitych tematów i reprezentują odmienne gatunki, konwencje i style filmowe. Dzięki temu trafiają w różnorodne gusta zarówno młodszej, jak i starszej publiczności. Cieszymy się z tego, jak się rozwijamy i jednocześnie szykujemy się do realizacji kolejnych inspirujących projektów.” - Anna Nagler, dyrektor ds. lokalnych seriali oryginalnych CEE w Netflix

Polskie nowości na Netflix - zwiastun

Nowe polskie seriale i filmy na Netflix - lista na 2022/2023 rok

serial Detektyw Forst

serial Informacja zwrotna

serial Gang Zielonej Rękawiczki

serial Brokat

serial Infamia (tytuł roboczy)

serial Pewnego razu na krajowej jedynce

serial Gry rodzinne

serial Dziewczyna i kosmonauta

serial Lovzone

film Dzisiaj śpisz ze mną

film Pan Samochodzik i Templariusze

film HELLHOLE

film Broad Peak

film The Hive

film Freestyle

film Dzień Matki

film Jeszcze przed Świętami

film Noc w przedszkolu

Na co zwrócić największą uwagę? Zainteresowanie poszczególnymi tytułami będzie zależało w dużej mierze od preferowanych gatunków. Wydaje się, że najgłośniej może być wokół filmu Broad Peak, dramacie o losach niezłomnych polskich himalaistów. W rolach głównych wystąpią tutaj Ireneusz Czop, Dawid Ogrodnik, Łukasz Simlat i Maja Ostaszewska. Spore wzięcie mogą mieć też seriale Detektyw Forst i Informacja zwrotna. Pierwszy to bowiem kryminał, a te cieszą się u nas sporą popularnością. Jego scenariusz powstaje na podstawie twórczości Remigiusza Mroza. Drugi ma być z kolei dramatem na podstawie powieści Jakuba Żulczyka, w którym wystąpi Arkadiusz Jakubik.

Oglądacie Netflix? Jaka polska produkcja do tej pory podobała Wam się tu najbardziej?

Źródło: Netflix Polska