Kolejny czwartek, kolejne darmowe gry do odebrania na Epic Games Store. Co ważne, znów nie ma powodów do narzekania.

Never Alone i Beyond Blue za darmo na Epic Games Store

W ostatnich tygodniach zarządzający Epic Games Store mocno przykładają się do oferty promocyjnej. Inaczej nie wypada określać udostępnienia takich produkcji jak Dying Light: Enhanced Edition, a także MORDHAU i Second Extinction. Również na ten tydzień przygotowano bardzo ciekawe propozycje.

Od dziś posiadacze kont w sklepie Epic Games Store mogą rozszerzać swoje biblioteki o Never Alone (Kisima Ingitchuna) i Beyond Blue. Obydwie gry są dostępne za darmo przez tydzień, do 27 kwietnia do godziny 17:00 naszego czasu.

Bardzo klimatyczne przygodówki

Never Alone (Kisima Ingitchuna) to połączenie przygodówki z platformówką wzbogacone o elementy charakterystyczne dla gier logicznych. Twórcy podczas prac wspomagali się wskazówkami rdzennych mieszkańców Alaski. Głównie dlatego, że fabuła Never Alone (Kisima Ingitchuna) opiera się na ich tradycyjnych wierzeniach.

Gracze wcielają się tutaj w dwie postaci - Nunę i towarzyszącego jej lisa. Rozgrywka możliwa jest w pojedynkę lub w kooperacji. W pierwszym wariancie kontroluje się obydwie postacie naprzemiennie. W drugim trybie każdy z graczy wybiera bohatera, którym pokieruje przez całą kampanię.

W Never Alone (Kisima Ingitchuna) dominują zimowe krajobrazy. Beyond Blue to z kolei przygoda rozgrywająca się w głębiach oceanu. Przygotowane misje skupiają się na odkrywaniu tajemnic podwodnego świata, tropieniu morskich stworzeń i wchodzeniu w różnego rodzaju interakcje.

Gra zadebiutowała na rynku w 2020 r. i spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. Wysokie noty wstawili nie tylko branżowi dziennikarze, ale też gracze. Doceniając przede wszystkim relaksacyjną zabawę, miłe dla oczu widoki oraz pasującą do tego ścieżkę dźwiękową.

Źródło: Epic Games Store