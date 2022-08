Zapowiedziany powrót klasycznej serii, stworzonej przez Rona Gilberta, nastąpi już za kilka tygodni. Podczas Gamescom Opening Night Live zaprezentowano najnowszy zwiastun i podano datę premiery!

Return to Monkey Island – nowy zwiastun

Return to Monkey Island zostało zapowiedziane 1 kwietnia i wiele osób uznało to za żart. Na szczęście twórca gry, Ron Gilbert mówił na poważnie o rozpoczęciu pracy nad kolejnym tytułem i już niedługo będziemy mogli zagrać w najnowszą odsłonę klasycznej serii gier typu point-and-click. W projekt zaangażowani są deweloperzy ze studia Terrible Toybox przy współpracy z Lucasfilm Games i Developer Digital.

Podczas pierwszego dnia konferencji Gamescom zaprezentowano nowy zwiastun gry. Materiał przedstawia różne lokacje i postaci, na jakie natrafimy w trakcie rozgrywki:

Gra będzie kontynuacją opowieści przedstawionej w The Secret of Monkey Island i Monkey Island 2: LeChuck's Revenge. Nie zabraknie w niej skomplikowanych łamigłówek do rozwiązania, zabawnych dialogów oraz miejsc do eksploracji.

Return to Monkey Island – kiedy premiera?

Gra pojawi się 19 września 2022 roku (w Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat) na PC (platforma Steam) oraz Nintendo Switch.

Czekacie na Return to Monkey Island? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: youtube, steam