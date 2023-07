Żaba Jush coraz częściej ucieka się do innowacyjnych rozwiązań. W zeszły weekend twórcy aplikacji przetestowali dostawę drona, który dostarczył zamówienie na plażę w Warszawie.

Po raz pierwszy w Polsce usługa q-commerce wykorzystała drona do realizacji zamówienia. Maszyna wyleciała z magazynu na Powiślu i po krótkim kursie wylądowała na plaży w Warszawie. Akcja miała na celu promowanie dostaw plenerowych, które powróciły do aplikacji, gdy tylko zrobiło się cieplej.

Żabka testuje dostawę dronem

W przesyłce znalazły się m.in. produkty marek własnych Żabki, takie jak soki Wycisk, płynne przekąski Foodini, croissant z Żabka Café, baton roślinny Plant Hunter i świeże owoce. Lot trwał szybciej niż tradycyjne zamówienie – paczkę dostarczono w mniej niż 7 minut.

– Nasza akcja to nie tylko promocja Żabki Jush, ale również testowanie przez nas nowych rozwiązań. Rozwój technologii oraz coraz większe możliwości współczesnych dronów mogą spowodować, że już niedługo takie dostawy będą coraz częściej spotykane – mówi Kamil Bąkowski, Marketing & eCommerce Director w Lite e-Commerce.

Akcja jest wynikiem współpracy odpowiedzialnego za żabkę Jush Lite e-Commerce z Faradą. Firma produkująca drony jest finalistą Żabka Future Lab, jednego z programów akceleracyjnych prowadzonych przez Grupę Żabka.

– To kolejny test dronów w logistyce realizowany przez naszą Grupę, jednocześnie pierwsze dla sektora q-commerce. Bezzałogowce są świetnym narzędziem do transformacji procesów i całych sektorów. To właśnie wyznaczanie nowych horyzontów zastosowania dronów jest główną ideą przyświecającą nam w codziennej pracy – tłumaczy Joanna Rutkowska, Dyrektor ds. Publicznych i Operacyjnych, Farada Group.

Operacja była wspierana w mediach społecznościowych przez influencera Mikołaja Roznerskiego. To on wykonał pierwszą zamówienie na dron.

źródło: materiały prasowe