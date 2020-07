Galaxy S10 Lite to smartfon interesujący i pod względem specyfikacji bardzo solidny. Mimo tego dopiero teraz niektórzy mogą zacząć rozważać jego zakup.

Galaxy S10 Lite taniej o aż 800 złotych

Ceny nowych smartfonów zaczynają zdaniem wielu osób przekraczać granice dobrego smaku. Można jednak zauważyć, że w wielu przypadkach szybko spadają. Niekiedy znacznie, co potwierdza się właśnie w przypadku Galaxy S10 Lite.

Zadebiutował naszym rynku w cenie 2799 złotych. Aktualnie można kupić go jednak aż 800 złotych taniej, za 1999 złotych. Oficjalne informacje mówią, że jest to promocja ograniczona czasowo, która potrwa do 12 lipca. Trudno przewidzieć, czy później cena wróci do pierwotnego poziomu czy też zostanie obniżona, ale już nie tak znacznie.

Czy warto kupić Galaxy S10 Lite? Teraz ma to większy sens

Galaxy S10 Lite oferuje całkiem sporo. Producent zastosował tutaj 6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED Plus o rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080 pikseli), a także procesor Qualcomm Snapdragon 855, 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Jednocześnie pokusił się o potrójny aparat główny, aparat selfie 32 Mpix i solidną baterię 4500 mAh.

W nowej cenie Galaxy S10 Lite staje do rywalizacji ze smartfonami do 2000 złotych. I na ich tle wypada bardzo dobrze, bo co do wcześniejszej wyceny można było mieć zastrzeżenia. Pod względem wydajności dużą część konkurentów do 2000 złotych powinien zauważalnie wyprzedzać.

Czy Waszym zdaniem teraz warto kupić Galaxy S10 Lite?

Źródło: Samsung

Warto zobaczyć również: