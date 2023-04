Nie musisz odkładać pieniędzy na gadżety – możesz je kupić już teraz i spokojnie spłacać je co miesiąc. Taką właśnie propozycję składa Komputronik. I zapewnia, że nic nie stracisz, a wręcz możesz zyskać.

Artykuł powstał we współpracy z Komputronik.

To, czego potrzebujesz, możesz mieć od razu. Zapłacisz w ratach

Elektronika nigdy nie była tania, a wokół dosłownie wszystko drożeje. Są rzeczy ważne i ważniejsze, więc jasne jest, że to gadżety najczęściej są odkładane na „później”. Komputronik przekonuje, że wcale nie musi tak być i proponuje: kup od razu to, o czym marzysz lub to, czego potrzebujesz. Zbyt obciążające dla budżetu? No to zapłać za to w ratach – nic przy tym nie przepłacając.

Brzmi nieźle? No to omówmy sobie pokrótce zasady promocji, którą przygotowano w sklepie Komputronik:

po pierwsze: w ramach tej promocji możesz rozłożyć zakup na 8 rat 0% (RRSO 0%) ,

, po drugie: na osiem rat 0% możesz rozłożyć zakup dowolnych produktów ze sklepu komputronik, których wartość przekracza 100 złotych,

po trzecie: z promocji możesz skorzystać zarówno w salonach stacjonarnych, jak i podczas zakupów w internecie,

po czwarte: promocja obowiązuje od 12 do 26 kwietnia, więc masz trochę czasu, by przemyśleć swój zakup.

Promocja na przykładzie – spójrz jak to wygląda…

Takie suche informacje mogą niewiele mówić, więc spróbujmy przedstawić to na konkretach. Weźmy na przykład taki świetny smartwatch sportowy, jakim jest Suunto 9 Peak Moss Gray. Normalnie trzeba by za niego zapłacić 1398 złotych, a jednorazowo taki wydatek bez wątpienia mógłby być dość mocno odczuwalny.

Dzięki promocji w sklepie Komputronik możemy jednak rozłożyć ten zakup na 8 rat 0%, a taka miesięczna rata wyniesie zaledwie 175 złotych. To już kwota, którą bez problemu powinno się udać zmieścić w osobistym czy domowym budżecie. A warto kupić ten zegarek, bo Suunto 9 Peak jest lekki i wygodny, a przy tym wytrzymały i funkcjonalny. Ma wbudowany GPS i oferuje wiele różnych trybów sportowych. Jego wyświetlacz ponadto pozostaje czytelny nawet w pełnym słońcu.

Co więcej, rozłożenie zakupu na raty wcale nie odbiera ci możliwości skorzystania z innej promocji dla tego zegarka. Jeśli tylko kupisz go do 30 kwietnia (i zarejestrujesz w ciągu dwóch tygodni), to pięć dyszek wróci do ciebie w postaci karty podarunkowej. Słowem: warto zdecydować się na zakup teraz, bo nie tylko nic nie tracisz, ale wręcz zyskujesz.

Nawet 250 złotych może do ciebie wrócić

Dodajmy, że w ramach tej cashbackowej akcji za rejestrację wybranych zegarków możesz otrzymać nawet 250 złotych (szczegóły znajdziesz na stronie komputronik.pl).

Na taką maksymalną kwotę zwrotu możesz liczyć na przykład wybierając Suunto 9 Peak Pro od 262 zł miesięcznie (po rozłożeniu na raty), a dwie stówki odzyskasz kupując Samsung Galaxy Watch 5 Pro od 262 zł miesięcznie. Oczywiście to tylko kilka przykładów – w promocji biorą udział także zegarki Apple, Garmin, Fitbit, Huawei, Polar, Garett czy Amazfit.

Oczywiście – tak jak wspomnieliśmy – na raty możesz rozłożyć także zakup innych urządzeń z oferty sklepu Komputronik, nie tylko zegarków czy opasek.

Artykuł powstał we współpracy z Komputronik.