Jeśli interesuje cię SkyShowtime, to pospiesz się, bo wielka promocja na start dobiega końca. Możesz z niej skorzystać tylko 11 kwietnia.

Promocja SkyShowtime na start dobiega końca

Od początku obecności SkyShowtime w Polsce istniała możliwość wykupienia abonamentu za połowę ceny na zawsze. „Na zawsze” oznacza tu oczywiście: tak długo, jak płacisz bez przerwy. To kampania, której celem jest przyciągnięcie widzów do serwisu, ale od początku było jasne, że nie potrwa wiecznie. I tak – dokładnie 11 kwietnia mija termin, do kiedy ta trwa wielka promocja na start.

O jakich kwotach konkretnie jest tu mowa? Rejestrując się przed 11 kwietnia za każdy miesiąc dostępu do serwisu zapłacisz tylko 12,49 zł. Jeśli przegapisz ten termin, to miesięczny abonament wyniesie 24,99 zł. Warto tu zaznaczyć, że to i tak trochę mniej niż życzy sobie konkurencja: ceny Netflix rozpoczynają się od 29 zł, tyle też kosztuje Disney+, a za abonament HBO Max zapłacisz jeszcze o złotówkę więcej.

Czy warto kupić SkyShowtime za pól ceny?

Czy warto wydać 12,49 zł na SkyShowtime? Oczywiście każdy musi sobie na tak zadane pytanie odpowiedzieć sam. Najlepiej w tym celu zerknąć na ofertę.

Wspomnijmy więc tylko, że w katalogu znajduje się ponad 700 filmów (w tym Top Gun: Maverick i Jurassic World: Dominion) oraz przeszło 150 seriali (w tym Halo, Tulsa King, Yellowstone i Star Trek: Strange New Worlds). Ogólnie na bibliotekę składają się produkcje takich wytwórni jak Universal Pictures, DreamWorks, Sky, Showtime, Peacock, Paramount Pictures i Nickelodeon.

