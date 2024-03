Seria Dragon Ball to fenomen na skalę światową, wszak mówimy o jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek, która z powodzeniem przebiła się do globalnej świadomości odbiorców. W wieku 68 lat odszedł ojciec tego uniwersum.

Komunikat opublikowany w serwisie X przez oficjalne konto Dragon Ball nie pozostawia złudzeń. Akira Toriyama zmarł 1 marca 2024 r. z powodu ostrego krwiaka podtwardówkowego. Artysta do końca swoich dni poświęcał się swojej pasji i i “miał kilka prac w trakcie tworzenia”. Niestety, nigdy ich nie ukończy.

"Nabożeństwo pogrzebowe odbyło się w gronie rodziny i nielicznych krewnych. Zgodnie z jego życzeniem spokoju, z szacunkiem informujemy, że nie będziemy przyjmować kwiatów, prezentów kondolencyjnych, odwiedzin, ofiar i innych. Prosimy również o powstrzymanie się od przeprowadzania wywiadów z jego rodziną." - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Dragon Ball Official.

Zanim powstał Dragon Ball

Akira Toriyama oddawał się swojej pasji przez ponad 45 lat. I chociaż sławę zawdzięcza serii Dragon Ball, to warto przypomnieć o początkach działalności. Ilustracjami interesował się od najmłodszych lat. Przełomowy okazał się rok 1978.

Akira Toriyama w 1978 r. wygrał konkurs na mangę do tygodnika Shūkan Shōnen Jump. Jego pierwszym komiks to Wonder Island, czyli dwurozdziałowy one-shot. W 1980 r. artysta zaczął rozwijać serię Dr. Slump i wreszcie w 1984 r. światło dzienne ujrzał po raz pierwszy Dragon Ball.

Jego artystyczny zmysł objawia się nawet w grach komputerowych, wszak Toriyama projektował postacie do gier z serii Dragon Quest czy Chrono Trigger.

Uniwersum Dragon Ball wiecznie żywe

Marka Dragon Ball jest konsekwentnie rozwijana i nadal przyciąga wielu fanów. Przykładów nie musimy daleko szukać. Pod koniec 2023 r. zapowiedziano nowy serial, czyli Dragon Ball Daima, zaś pod koniec stycznia 2024 r. zaprezentowano pierwszy zwiastun.

Nie wiemy, kiedy dokładnie odbędzie się premiera Dragon Ball Daima. Aktualny stan wiedzy podpowiada, że serial zadebiutuje jesienią 2024 r. Nie jest do końca jasne, czy w dniu premiery będzie dostępny w Polsce.

Źródło: Dragon Ball Official