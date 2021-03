Redakcja portalu Niebezpiecznik poświęconego tematyce bezpieczeństwa w ogólnie pojętej branży komputerowej, informuje o niepokojącej i nieprzyjemnej akcji, wymierzonej w niebezpiecznik.pl oraz dwie inne redakcje. W tle ma ponoć pojawiać się motyw komunikatora UseCrypt.

Ktoś komuś nadepnął na odcisk i może się to skończyć w sądzie

W stronie niebezpiecznik.pl można właśnie przeczytać, że w opinii ich redakcji, tutaj posłużę się cytatem: “wobec Niebezpiecznika oraz redakcji Zaufanej Trzeciej Strony i Informatyka Zakładowego prowadzona jest od pewnego czasu akcja o charakterze dezinformacyjnym, mająca na celu podważenie zaufania i naruszenie dobrego imienia zarówno konkretnych osób związanych z naszymi redakcjami, jak i całych redakcji”. O co tutaj chodzi?

Niebezpiecznik vs UseCrypt?

Puls Biznesu na swojej stronie opublikował informację, że spółka tworząca komunikator UseCrypt zarzuca portalom oszustwo i doniosła na nie do prokuratury.

Rzecz jasna jeśli jesteście dogłębnie zainteresowani tym tematem, to odsyłamy bezpośrednio do źródeł, czyli Niebezpiecznika i Pulsu Biznesu. Z naszej strony możemy tylko zachęcić Was do zastanowienia się, co mogło spowodować aż tak nieprzyjemną sytuację.

Wszystkie trzy redakcje we wspólnym oświadczeniu twierdzą, że w ich stronę kierowano żądania usunięcia komentarzy lub artykułów, a niektóre działania zostały nawet odebrane jako próba zastraszania. I tutaj najważniejsza część: wspomniane trzy redakcje na podstawie różnych źródeł doszły do wniosku, że mogą za tymi akcjami stać osoby powiązane z Usecryptem.

Otwórzcie ten artykuł na Niebezpieczniku, w którym przedstawiona jest historia komunikacji z Usecryptem. Według tej redakcji problemy zaczęły się po tym, jak odrzuciła propozycję współpracy i publicznie zaprzeczyła, że chwali komunikator UseCrypt (tweet znajdziecie tutaj). Wtedy jedna z osób pracujących dla firmy obsługującej Usecrypt pod kątem komunikacji, miała ponoć proponować dużej polskiej redakcji materiały kompromitujące serwis niebezpiecznik.pl (tak przynajmniej wynika z deklaracji Niebezpiecznika w podlinkowanym na początku artykule).

Żądanie usunięcia komentarzy

Redakcja serwisu niebezpiecznik.pl twierdzi również, że otrzymała żądanie usunięcia artykułu, w którym UseCrypt Messenger wcale nie jest opisywany. Pojawia się jednak w komentarzach użytkowników, więc to one mogły być pretekstem, bo ich usunięcia też zażądano.

Słabe strony

Rzućcie też okiem na artykuł Informatyka Zakładowego: Bo do komunikatora trzeba dwojga. Wykonuje on tam kilka testów odnoszących się do Usecrypt Messengera. Rezultaty są bardzo interesujące, a na ich podstawie... możecie wysnuć własne wnioski. Warto też zapoznać się z innymi źródłami, żeby wyrobić sobie możliwie jak najlepszą opinię w tej kwestii.

Czy faktycznie złożono zawiadomienie do prokuratury, czy jest to zwykły straszak? Warto śledzić dalszy ciąg tej nieprzyjemnej sytuacji. Jeśli okazałoby się to prawdziwe, to próby wpływania na niezależne, wolne media przez niezadowolonych przedstawicieli firm byłyby absolutnie godne potępienia. Niezależnie od firmy i redakcji.

Dajcie znać co sądzicie o tej sprawie. Napiszcie też jaki komunikator sami polecacie.

