Kopanie kryptowalut to branża, która w Rosji rozwija się w bardzo szybkim tempie. Rosyjscy urzędnicy są zaniepokojeni skalą tego zjawiska, ponieważ w ciągu najbliższych 5–10 lat może ono prowadzić do niedoborów energii elektrycznej w niektórych regionach kraju.

Kopanie kryptowalut to proces, w którym komputery wykonują skomplikowane obliczenia matematyczne, aby zatwierdzać transakcje w sieci blockchain i dodawać je do publicznego rejestru. Proces ten jest kluczowy dla funkcjonowania kryptowalut, takich jak Bitcoin, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo i stabilność sieci. W zamian za swoją pracę, tzw. kopacze otrzymują nagrody w postaci kryptowalut, co może generować znaczne zyski.

Kopanie kryptowalut jest bardzo energochłonne i wymaga dostępu do dużej ilości energii elektrycznej. W miarę wzrostu konkurencji oraz trudności zadań obliczeniowych, zwiększa się zapotrzebowanie na wydajne urządzenia oraz stabilne i tanie źródła energii.

Rosja może mieć problem

W Rosji kopanie kryptowalut rozwija się w bardzo szybkim tempie, co jednak może prowadzić do poważnych problemów energetycznych. Szczególne zainteresowanie budową kopalni kryptowalut występuje na Syberii, gdzie dostęp do tańszej energii przyciąga inwestorów. Jak podaje agencja informacyjna TASS, zastępca szefa Administracji Prezydenta Rosji, Maksym Oreszkin, podczas konferencji Sbierbanku „Dzień FI. Blockchain: u progu ery finansowej” zwrócił uwagę, że w najbliższych latach zjawisko to może stać się istotnym wyzwaniem dla kraju.

"Nie mamy problemu z wykorzystaniem energii elektrycznej w naszym kraju. Pewne elementy systemu energetycznego południowej Syberii, ze względu na bardzo aktywny rozwój górnictwa w tym regionie, stały się energetycznie deficytowe. Dla naszej gospodarki na horyzoncie 5-10 lat będzie bardzo poważnie zmierzyć się z problemem niedoboru energii. Pytanie brzmi: czy w nowych warunkach możemy stworzyć moce wytwórcze w cenie, która byłaby konkurencyjna dla górnictwa?” - powiedział Maksym Oreszkin.

Chociaż Rosja ogólnie zezwala na kopanie kryptowalut, branża ta nadal boryka się z trudnościami. Jak podaje crypto.news, kraj ten planuje wkrótce zakazać kopania Bitcoinów w kilku regionach z powodu poważnych braków energii elektrycznej. Wiceminister energii, Jewgienij Grabczak, informuje, że takie regiony jak Daleki Wschód, południowo-zachodnia Syberia i południowa Rosja zmagają się z dużymi niedoborami energii, co uniemożliwi zapewnienie większych mocy produkcyjnych przynajmniej do 2030 r.

foto: Adobe Stock