HBO Max cały czas pozostaje niedostępny na naszym rynku. Pojawiły się jednak wyraźne znaki, iż wkrótce taki stan rzeczy ulegnie zmianie.

HBO Max w Polsce zadebiutuje w Polsce w marcu?

Informacje nie zostały jeszcze potwierdzone, ale pochodzą z nie byle jakiego źródła, bo z oficjalnej strony internetowej HBO Max. Teraz ich tam nie szukajcie, ponieważ dość szybko zostały usunięte. Czujni internauci wypatrujący nadejścia HBO Max zdążyli jednak wykonać screeny.

Jeśli faktycznie już teraz poznaliśmy plany co do losów HBO Max na naszym rynku, to można nastawiać się na premierę 8 marca. Komunikat „HBO Max Arrives March 8! Prepare for a totally new streaming experience” nie pozostawia w końcu innych opcji.

Szerszy katalog i lepsza jakość niż w HBO GO

Pierwotnie premiera HBO MAX miała odbyć się w Polsce jeszcze w zeszłym roku, ale palny uległy zmianie. Oficjalnie cały czas podtrzymywane jest tylko tyle, że serwis pojawi się u nas w 2022 roku. HBO MAX dość systematycznie debiutował jednak w innych europejskich krajach. Ostatnio doniesienia zza naszej południowej granicy sugerowały, że dotrze do nas już w lutym. Być może ostatecznie poczekamy niewiele dłużej.

Oby, bo większa konkurencja i większy wybór to przecież dla widzów korzyści. Pod względem technicznym, HBO MAX zastąpi HBO GO, wprowadzając przy tym szerszy katalog treści (w tym produkcje Warner Bros., Cartoon Network i DC) oraz lepszą jakość wideo i audio. Można domyślać się, że będzie trzeba zapłacić nieco więcej niż za HBO GO (24,90 zł miesięcznie), ale te i inne szczegóły poznamy w chwili oficjalnego ogłoszenia WarnerMedia.

Źródło: HBO