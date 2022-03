Reklamy w Windows 11 może i nie są szczególnie inwazyjne, ale to wciąż treści, których większość z nas raczej nie chce. Czas więc się ich pozbyć. Oto poradnik, jak wyłączyć reklamy w Windows 11.

Reklamy w Windows 11. Microsoft nazywa je „wskazówkami”

Podobnie jak w Dziesiątce, tak i w systemie Windows 11 reklamy mogą pojawiać się to tu, to tam. Choć sam Microsoft stara się unikać tego określenia – woli nazywać je raczej… wskazówkami. I rzeczywiście, trzeba mu oddać, że promuje w ten sposób wyłącznie swoje programy, usługi i narzędzia. Jeśli jednak ktoś próbuje ci wcisnąć coś, kiedy wcale go o to nie prosisz, to 1) w moim odczuciu jest to reklama i 2) chcę to po prostu wyłączyć. Jeśli ty też chcesz, to czytaj dalej, a dowiesz się jak to zrobić.

O jakie reklamy w Windows 11 w ogóle chodzi? Ano na przykład o wyskakujące okienka zachęcające do sprawdzenia innych usług Microsoftu. To też porady i sugestie, co możesz zrobić w obrębie Jedenastki. Niechciane komunikaty czasem wyświetlają się nawet w Eksploratorze plików i choć amerykański producent zapewnia, że była to pomyłka, to widzieliśmy już takie pomyłki w przeszłości i spodziewamy się, że zobaczymy je w przyszłości. Chyba, że zawczasu się ich pozbędziemy…

Jak wyłączyć reklamy w Windows 11? Jest kilka sposobów

1. Wyłącz porady i sugestie

Pierwszym krokiem powinno być wyłączenie porad i sugestii. Odznaczenie tej jednej opcji pozwala wyeliminować większość reklam pojawiających się w oknach systemu Windows 11. Aby to zrobić należy włączyć Ustawienia > System > Powiadomienia. Zjedź na sam dół i odznacz „Uzyskaj porady i sugestie podczas korzystania z systemu Windows”.

Sugestiom pojawiającym się w Ustawieniach poświęcona została osobna opcja i ją też dobrze jest odznaczyć. Gdzie jej szukać? W Ustawieniach wybierz sekcję Prywatność i zabezpieczenia i tam wyłącz opcję „Pokazuj mi sugerowaną zawartość w aplikacji Ustawienia”.

Spersonalizowane porady otrzymywać będziesz również wtedy, gdy powiesz systemowi, w jakich celach zamierzasz go używać. Aby temu zapobiec, raz jeszcze włącz Ustawienia, a następnie wybierz kategorię Personalizacja i przejdź do sekcji Korzystanie z urządzeń. Najlepiej zrobisz wyłączając wszystkie opcje.

2. Wyłącz powiadomienia z aplikacji i na ekranie blokady

Twoim kolejnym krokiem na drodze do celu, jakim jest eliminacja reklam, powinno być wyłączenie powiadomień z aplikacji. Wyłącz powiadomienia z wszelkiego typu bloatware’u (czyli śmieciowych programów dostarczanych przez producenta urządzenia), a także z wszystkich aplikacji, które wcześniej wyświetlały ci reklamy w wyskakujących okienkach. Taką możliwość odnajdziesz w Ustawieniach – w sekcji System > Powiadomienia.

Niechciane wskazówki i reklamy mogą się wyświetlać także na ekranie blokady. Jak się ich pozbyć? Przede wszystkim zmień jego tryb z „W centrum uwagi Windows” na „Obraz”, a następnie odznacz opcję „Wyświetlaj na ekranie blokady ciekawostki, wskazówki, porady itp.”. Wszystko to znajdziesz w Ustawieniach, w kategorii Personalizacja i sekcji Ekran blokady.

3. Wyłącz reklamy w Eksploratorze plików

Najbardziej irytujące mogą być reklamy dysku chmurowego czy pakietu biurowego wyświetlane w Eksploratorze plików. Na szczęście wcale nie tak trudno jest je wyeliminować. W tym celu należy uruchomić Eksplorator plików i w górnym menu wybrać ikonkę wielokropka, a z wyświetlonej listy wybrać Opcje.

W wyświetlonym oknie przejdź do zakładki Widok i w sekcji Ustawienia zaawansowane odznacz opcję „Pokaż powiadomienia dostawcy synchronizacji”. Całość zatwierdź, klikając OK.

3. Odepnij reklamowe kafelki

Na koniec prosta sprawa, a jednak często zapominana. Reklamy, a właściwie „sugerowane aplikacje” wyświetlają się też w menu Start. Usunięcie ich to żaden problem – wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na interesujący nas kafelek i wybrać „Odepnij od obszaru startowego” albo „Odinstaluj”, jeśli chcesz się trwale pozbyć danego programu.

Bonus: wyłącz spersonalizowane reklamy

I jeszcze tylko w formie bonusu chciałbym wspomnieć o tym, że masz możliwość odmówienia Microsoftowi zgody na wyświetlanie spersonalizowanych reklam. Odpowiednią opcję znajdziesz w Ustawieniach – kategoria: Prywatność i zabezpieczenia, sekcja: Ogólne.

Zastosuj wszystkie te zasady, a będzie wysoce prawdopodobne, że nie zobaczysz w systemie Windows 11 żadnej reklamy. No chyba, że podczas korzystania z jakichś aplikacji albo przeglądania stron internetowych, ale to już temat na zupełnie inną rozmowę…

