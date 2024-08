Niezwykłe znalezisko w Google Maps. Przeciwnicy LGBT nie będą zadowoleni

Na zdjęciach, które zobaczymy po włączeniu warstwy Satelita w Google Maps można czasem zobaczyć niezwykle wyglądające tęczowe samoloty. Ciekawy widok, ale nie tak niezwykły, gdy wyjaśnimy sobie, w jaki sposób powstają zdjęcia Ziemi. A także każda inna cyfrowa fotografia.

Być może już widzieliście taki tęczowy samolot na zdjęciach z Google Maps, ale jeśli nie trafiliście na taki obiekt, to z pewnością prędzej czy później to się zdarzy. Usługa Google jest póki co najbardziej znaną i powszechnie dostępną z usług, które zapewniają globalne pokrycie Ziemi obrazami wysokiej rozdzielczości. Zdjęcia, które są umieszczane na warstwie Satelita w aplikacji pochodzą z różnych źródeł i wykonane są w różnych momentach, co przyczynia się do charakterystycznego poszatkowania obrazu całego globu. Źródłem zdjęć są satelity obrazujące, które znajdują się na różnych wysokościach, ale też samoloty, a w pewnych przypadkach nawet drony.

Jeśli możemy oglądać naszą okolicę widzianą z góry w rozdzielczości na tyle wysokiej, że widać nie tylko sylwetkę samochodu, ale nawet jego szczegóły, to prawdopodobnie zdjęcia wykonano z samolotu. Niezależnie od tego jak wysoko znajdował się system obrazujący, fotografie najlepiej prezentują obiekty statyczne, te, które poruszają się, jak na każdym zdjęciu cyfrowym mogą ulec deformacji, a także rozwarstwieniu barwnemu. Skąd bierze się taki efekt?

Tęczowy samolot w Google Maps

Przykładem tęczowego samolotu niech będzie ten, który zauważyli internauci nad rzeką Tamiza, zanim jeszcze wpłynie na teren Londynu. Samolot na zdjęciu zostawia za sobą charakterystyczne echo składające się z przesuniętych obrazów samolotu w różnych kolorach - zwykle czerwonym, zielonym i niebieskim (czasem są też inne barwy lub ich kombinacje). Już to zestawienie barw - RGB, powinno być podpowiedzią. Samolot porusza się bardzo szybko względem podłoża, które fotografuje inny lecący wyżej samolot lub satelita. Kamery są tak ustawione, by ostro uchwycić powierzchnię Ziemi, a nie panoramować poruszające się po niej lub nad nią obiekty.

Kamery w systemie obrazującym nie rejestrują od razu obrazu kolorowego. W aparatach cyfrowych czy smartfonach, też tak jest, jednak mamy jeden sensor i mozaikę filtrów. Po odczycie obrazu oprogramowanie interpretuje kolory tak, by każdy piksel miał odpowiedni na finalnym zdjęciu - wystarczy jedna fotografia, by mieć kolory. Tymczasem zdjęcia z satelity lub samolotu są najczęściej złożeniem kilku fotografii wykonanych każda przez inny filtr. Mogą to być trzy kamery, każda w własnym filtrem barwnym przed wszystkimi pikselami, albo jedna, ale ze zmieniającym się co chwila filtrem.

W tym pierwszym przypadku odczyt obrazu każdej z kamer powinien być idealnie zgrany w czasie, ale mogą wystąpić drobne opóźnienia. W drugim przypadku opóźnienia pomiędzy składowymi fotografii są nieuniknione. Te różnice czasowe są na tyle duże, że szybko poruszający się samolot zdąży przemieścić się względem kamery. Na każdy zdjęciu jest w innym miejscu - gdy złożymy fotografie, dostaniemy kilka kolorowych przesuniętych względem siebie samolotów. Poszycie samolotu zwykle białe co dodatkowo potęguje efekt tęczy. Google na razie nie zwraca uwagi na takie błędy, bo jest ich całkiem sporo, a wymagałoby to dodatkowej analizy udostępnianych zdjęć.

Czasem jest także dodatkowy niekolorowy obraz samolotu, który wiąże się z tym, że oprócz zdjęć kolorowych wykonywane są także monochromatyczne (czarno-białe) dla uchwycenia detali obiektu.

Podobne zjawisko - tęczy - dostrzec można czasem oglądając filmy z jednochipowego projektora DLP. Z kolei efekt, który jest konsekwencją przesunięcia w czasie dwóch ujęć tego samego kadru, zobaczymy czasem na zdjęciach typu HDR z telefonu na poruszających się obiektach - ludziach, samochodach, ptakach.

Zamiast tęczy. W Google Maps znajdziemy dużo naprawdę tajemniczych zdjęć

Tęczowy samolot może wzbudzić emocje, ale warto przyjrzeć się fotografiom w Google Maps także w innym celu. Przede wszystkim i to chyba dobrze wiecie, to znakomite narzędzie do planowania wakacji, wypadów w nieznane nam miejsca. Oczywiście czasem Google nie nadąża za zmianami rzeczywistości, ale nie powinno to nas zniechęcać.

Poza tym na mapach Google zobaczymy z lotu ptaka miejsca, których zobaczenie może być nam nie dane. Bo są w miejscach, których nie ma w naszych wyprawowych planach, albo nie można tam łatwo dotrzeć. Zaskakujący może być wygląd takich obiektów z góry, na szczególnie dużych struktur, na przykład napisów lub starożytnych piktogramów, których wyglądu będąc na powierzchni Ziemi nie da się łatwo odszyfrować.

Czasem są to również obiekty, których kolory są zaskakujące. W niektórych przypadkach to wina działań Google, które maskuje niektóre obiekty, a najczęściej to efekt specyficznego składu odbijającej światło powierzchni.

