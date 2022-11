Firma LG Display zaprezentowała niezwykły wyświetlacz. Możesz go zupełnie swobodnie zginać, a nawet rozciągnąć i to spokojnie o kilkanaście procent.

Rozciągliwy wyświetlacz LG Display robi wrażenie

LG Display tworzy nie tylko jedne z najlepszych wyświetlaczy do telewizorów i mniejszych urządzeń, ale też rozwija najbardziej ekscytujące rozwiązania z tego zakresu. Przezroczyste i półprzezroczyste panele OLED czy też ekrany zwijane i wyginane potrafią zrobić olbrzymie wrażenie, nawet jeśli ich droga na rynek jest jeszcze długa, a potencjalne praktyczne zastosowania – ograniczone. Niedawno naszą uwagę przykuł pierwszy telewizor z elastycznym ekranem, a teraz firma przedstawiła naprawdę niezwykłą koncepcję…

To, co widzisz na zdjęciach w tym newsie, to nic innego jak… rozciągliwy wyświetlacz. Normalnie ma przekątną 12 cali, ale chwytając za krawędzie i ciągnąc w przeciwnych kierunkach możesz osiągnąć nawet 14 cali! To wszystko przy pełnej palecie RGB i zagęszczeniu pikseli na poziomie 100 ppi.

To działa! Jak to jest zrobione?

Jak zachwala LG Display, ten wyświetlacz może mieć dowolny kształt, a użytkownik może go ciągnąć, zginać i skręcać. Koreańczycy idą zatem o krok dalej względem (obecnych już) wyświetlaczy elastycznych, które składać i wyginać można, ale rozciągać już nie.

Aby stało się to możliwe, inżynierowie opracowali podłoże z silikonu podobnego do tego, jaki znajdziesz w soczewkach kontaktowych, a następnie umieścili na nim diody microLED – malutkie, trwałe i indywidualnie świecące. Dopełnieniem projektu są obwody w kształcie sprężyn – gotowe na zginanie, składanie i rozciąganie.

Rozciągliwy wyświetlacz będzie gotowy w 2024 roku. A na co on komu?

Prace nad tą technologią ruszyły w laboratoriach LG Display w 2020 roku i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w 2024 gotowy będzie rzeczywisty produkt. Zastanawiasz się po co? Inżynierowie spieszą z odpowiedzią:

„Rewolucyjna technologia rozciągliwego wyświetlacza zapewnia wszechstronność na wysokim poziomie w najróżniejszych codziennych zastosowaniach. Taki wyświetlacz można łatwo przymocować do zakrzywionych powierzchni, takich jak skóra, ubrania, meble, samochody czy samoloty. To poszerza potencjał wyświetlaczy w różnych branżach: od mody, przez elektronikę użytkową, po gry”.

Źródło: LG Display, Engadget